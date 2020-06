Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn – Những thuận lợi và khó khăn

Gia Lai không chỉ có thế mạnh về cây công nghiệp mà còn phù hợp để phát triển nhiều loại cây trồng khác như: Rau hoa quả, cây dược liệu. Mặc dù tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp lớn như vậy, nhưng giá trị kinh tế mang lại chưa tương xứng. Để góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, đồng thời hướng đến sự phát triển an toàn, bền vững, sản xuất theo tiêu chuẩn đang trở thành xu hướng phát triển hiện nay.

Mô hình trồng rau thủy canh của anh Nguyễn Hoàng Việt ở thị xã An Khê. So sánh với làm rau theo kiểu truyền thống, anh Việt cho biết làm rau thủy canh tuy mức đầu tư ban đầu khá cao, khoảng 1 tỷ đồng cho 1000m2, nhưng bù lại giá trị kinh tế mang lại cao hơn từ 8-10 lần, thị trường tiêu thụ ổn định. Hiện tại sản phẩm rau của gia đình anh Việt đã có mặt tại 5 siêu thị Co.op trong nước.

Anh Nguyễn Hoàng Việt – Chủ mô hình rau thủy canh ở thị xã An Khê cho biết: “Sản xuất rau thủy canh thứ nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thứ hai giá trị kinh tế mang lại cao và thị trường cũng khá ổn định. Như hiện tại sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho 5 siêu thị Coop nhưng thực tế vẫn chưa đủ so với nhu cầu. Chúng tôi đang có kế hoạch liên kết với nông dân để mở rộng quy mô vì nhu cầu thị trường ngày càng cao”.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 38.500 ha cây trồng được sản xuất theo các tiêu chuẩn: 4C, VietGap, Global Gap, UTZ …chiếm 15% tổng diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh. So với các sản phẩm truyền thống, giá trị kinh tế mang lại của sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn cao hơn gấp nhiều lần và quan trọng là đảm bảo sức khỏe, bảo vệ môi trường. Lợi ích là vậy nhưng thực tế nhiều hộ nông dân vẫn chưa thật sự mặn mà với các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn. Vậy đâu là nguyên nhân và làm thế nào để giải quyết nghịch lý này là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo sản xuất, trồng trọt theo hướng hữu cơ do Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức mới đây.

PGS, TS Nguyễn Danh – Chủ tịch Hội liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với người dân việc chưa mặn mà là họ nghĩ lợi ích trước mắt, đó là kinh tế. Còn phát triển hữu cơ hay sản phẩm hữu cơ là một sản phẩm toàn diện về sức khỏe, môi trường…Cho nên yêu cầu về chứng nhận cao hơn VG, GLG nhưng năng suất lại thấp và đối tượng có điều kiện hơn nên vấn đề tiêu thụ chưa nhiều. Do đó để sản xuất hữu cơ, phải đạt tiêu chuẩn à tìm thị trường…có như vậy hiệu quả kinh tế mới cao. Có kẻ đó là lý do người sản xuất chưa mặn mà”.

Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai trao đổi: “Khó khăn hiện nay là quy mô sản xuất nông hộ, mỗi hộ sản xuất theo một quy trình cho nên độ đồng đều của sản phẩm không cao. Tập quán sản xuất truyền thống là không ghi chép lại quá trình sản xuất từ vấn đề trồng, chăm sóc, bón phân, làm cỏ…không ghi chép nên rất khó trong việc truy xuất nguồn gốc. Việc sx theo nông hô, độ đồng đều của sản phẩm không cao nên vấn đề xuất khẩu cũng gặp khó khăn trong chứng nhận the tiêu chuẩn”.

Để khuyến khích sản xuất theo tiêu chuẩn phát triển, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai cũng đã có những định hướng phù hợp, trong đó sẽ hình thành chuỗi liên kết sản xuất thông qua các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp.

“Trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung phát triển trồng trọt theo hướng liên kết, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề sản xuất hữu cơ đối với các cây trồng chủ lực và cây trồng đặc sản. Ngoài sản xuất hữu cơ theo NĐ 109, Gia Lai sẽ hướng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm nông nghiệp của chúng ta xuất đi các thị trường khó tính hơn . Để đi theo sản xuất theo tiêu chuẩn, bắt buộc HTX, doanh nghiệp và kinh tế trang trại phải đi đầu trong sản xuất theo tiêu chuẩn để từ đó làm đòn bẩy để phát triển sản xuất hữu cơ từ HTX, DN làm trước rồi mới hướng đến nông hộ”. Ông Có nói.

Cùng với định hướng phát triển của ngành nông nghiệp về đẩy mạnh sản xuất theo các tiêu chuẩn, Gia Lai tiếp tục tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động, thông minh, phát triển các vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hồng Uyên, Phi Long , Minh Trí, Phi Long

Lượt xem: 4