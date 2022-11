Sẵn sàng cho Ngày hội Toán học mở lần đầu tiên tại Gia Lai

Sáng 27/11, chương trình “Ngày hội Toán học mở Gia Lai năm 2022” sẽ chính thức khai mạc tại Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (APC), thành phố Pleiku. Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai, đây được đánh giá là sự kiện rất ý nghĩa đối với hoạt động chuyên môn ở bậc học phổ thông. Chương trình do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán – đơn vị trực thuộc Bộ GD & ĐT phối hợp với Sở GD & ĐT Gia Lai tổ chức. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Ngày hội đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón những người yêu Toán học tham gia chuỗi các hoạt động có trong chương trình.

Với Chủ đề “Toán học kết nối”, Ngày hội Toán học mở – Math Open day tại Gia Lai năm 2022 bao gồm 02 hoạt động chính, đó là: Hoạt động chuyên môn dành cho giáo viên các trường THPT trong toàn tỉnh được các diễn giả hàng đầu về Toán học của Việt Nam truyền đạt bài giảng chuyên đề “Một số vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy Toán THPT theo Chương trình mới”; và Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Trong xứ sở Toán học kỳ diệu”, tạo cơ hội cho học sinh trực tiếp tương tác với Toán học và khoa học thông qua các trò chơi, thí nghiệm thực tế tại nhiều gian hàng và đặc biệt là Mê cung Toán học tại trường APC Gia Lai. Để các hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch và mang đến cho người yêu Toán học những trải nghiệm thú vị khi tham gia chương trình, công tác phối hợp của các đơn vị tổ chức được thực hiện hết sức nhịp nhàng, hiệu quả.

Ông Hà Ngọc Dư, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, Sở GD & ĐT Gia Lai cho biết: : “Sở GD & ĐT đã giao cho Phòng Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên phối hợp trực tiếp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cùng với Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương Gia Lai đã tổ chức các cuộc làm việc trực tuyến giữa ba bên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bên trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức thực hiện các khâu để đến hôm nay về cơ bản các nội dung trong công tác chuẩn bị đã được hoàn tất”.

Đối với hoạt động trải nghiệm “Trong xử sở Toán học kỳ diệu”, bên cạnh “Thử thách Mê cung” do Trường APC Gia Lai chủ trì, chương trình còn có 08 chuỗi hoạt động khác do các đơn vị phối hợp nội dung tổ chức như “Trải nghiệm Toán học trong Kỹ thuật và Khoa học” do Học viện sáng tạo S3 chủ trì; “Math for Everyone” của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon… Những ngày qua, Trường APC Gia Lai – đơn vị đăng cai tổ chức Ngày hội Toán học mở tại Gia Lai năm 2022 đã chuẩn bị lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ người yêu Toán đến từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh dễ dàng tham gia các hoạt động trải nghiệm và chinh phục những thử thách mà chương trình đặt ra.

Em Nguyễn Thị Cẩm Vân, Lớp 11A3, Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương Gia Lai chia sẻ: “Chúng em với 100 tình nguyện viên của Trường APC sẽ đóng vai trò hỗ trợ các bạn để trong quá trình tham gia cuộc thi thì các bạn sẽ tìm thấy những niềm vui và nhiều ý nghĩa trong bộ môn Toán học. Và mục tiêu của chúng em là sẽ giúp cho Ngày hội diễn ra thành công hơn”.

Em Phan Thị Mai Uyên, Lớp 11A3, Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương Gia Lai cũng nói: “Với sự góp mặt của nhiều trường, bao gồm cả trường Quốc tế thì đội ngũ tình nguyện viên chúng em sẽ đóng vai trò như là cầu nối ở các gian hàng để giúp mọi người có những trải nghiệm trọn vẹn hơn. Ví dụ như ở gian hàng Horizon thì chúng em đóng vai trò như những thông dịch viên, hoặc ở những gian hàng khác như STEAM, Toán học hoặc là sáng tạo S3 thì chúng em sẽ đóng vai trò như là một hướng dẫn viên hoặc đôi khi là trọng tài để giúp cho mọi người có được một trải nghiệm trọn vẹn”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Ngày hội Toán học mở có mục tiêu tạo cơ hội cho đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh và các nhà Toán học cùng nhau thảo luận về những chủ đề mang tính thời sự trong Toán học và giáo dục Toán học; cùng nhau trải nghiệm, thưởng thức vẻ đẹp của Toán học và tìm hiểu về các ứng dụng muôn màu sắc của môn học này trong khoa học cũng như trong đời sống.

Em Võ Anh Minh, Lớp 8A3, Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương Gia Lai cho biết: “Đối với em đây là một hoạt động vô cùng bổ ích cho các bạn trong và ngoài tỉnh. Đến năm nay thì em đã theo học tại trường APC đã được 8 năm và theo em thấy thì trường của em rất chú trọng đến bộ môn Toán. Ngoài ra là 1 học sinh trong đội tuyển Học sinh giỏi toán của trường em cảm giác là những bạn khác cũng tìm thấy niềm đam mê và sự thú vị. Em mong muốn vào Chủ nhật tuần này các bạn thay vì nghĩ môn Toán học là những con số khô khan hay những dãy tính thì sẽ tìm hiểu thêm về môn Toán cũng như các môn khoa học khác và tìm thấy đam mê, hứng thú cho mình”.

Thầy giáo Đàm Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương Gia Lai cho biết: “Nhà trường rất là kỳ vọng thông qua đợt này thì sẽ giúp cho các em cảm thấy bộ môn Toán thực sự là niềm yêu thích cho các em sau này. Trong hoạt động lần này không chỉ có toán không mà có các hoạt động STEAM kết nối với Toán để các em thấy rằng môn Toán có rất nhiều kết nối khác để giúp các em rất nhiều trong quá trình học tập và rèn luyện sau này”.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 người sẽ tham gia sự kiện Ngày hội Toán học mở tại Gia Lai năm 2022 diễn ra trong cả ngày 27/11. Ban tổ chức Chương trình kỳ vọng đây sẽ là cơ hội tốt để giúp tất cả mọi người quan tâm đến Toán học được tiếp cận bộ môn này một cách gần gũi thông qua các bài giảng và hoạt động trải nghiệm lí thú./.

Hòa Giang – Quốc Linh – Thanh Sáng

