Rà soát toàn bộ các công trình hồ chứa xung yếu, đang thi công

Hiện nay tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây nguyên diễn biến phức tạp, để tránh xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị thành viên Ban Chỉ huy:

Theo địa bàn được phân công phụ trách tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Sở Công Thương: Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các công trình hồ thủy điện trên địa bàn, đặc biệt là các công trình đang thi công, công trình hồ chứa xung yếu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kiểm tra, rà soát các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ chứa xung yếu, công trình đang thi công, chủ động vận hành đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Tổ chức thông tin cảnh báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du về việc vận hành xả lũ, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp để chủ động phòng, tránh.

Các chủ đầu tư; các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện: Khẩn trương kiểm tra, rà soát mực nước hiện tại của các công trình thủy lợi, thủy điện; vận hành an toàn, đúng quy trình; chủ động kiểm tra và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ, đập và dạ du công trình, nhất là đối với các hồ, đập nhỏ, xung yếu, các công trình đang thi công hoặc đã đầy nước.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công vượt lũ năm 2023 ở các công trình đang thực hiện; xây dựng phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công theo quy định.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bố trí lực lượng trực ban 24/24 trong thời gian xảy ra mưa lũ tại công trình; thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình; chủ động bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ công tác bảo đảm an toàn đập, vùng hạ du đập./.

Lượt xem: 1