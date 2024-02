Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2024

Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2024, ngay từ đầu năm, Giám đốc các sở; thủ trưởng các ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần tranh thủ thời cơ, thuận lợi; phát huy tính nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt trên tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Đây là chỉ đạo trọng tâm của các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, công tác đối ngoại tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2024 được UBND tỉnh tổ chức chiều nay (ngày 2/2). Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Trong tháng 1 năm 2024, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra trong tháng hầu hết đều đạt và vượt, đặc biệt là trên các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới… Bên cạnh đó, trong tháng 1 năm 2024, các chính sách hỗ trợ người dân được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau khi chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị: Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024; ngay từ đầu năm, Giám đốc các sở; thủ trưởng các ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi đề nghị là các sở, ngành cùng với hệ thống chính trị thì ngay từ những tháng đầu năm của năm 2024 bằng các quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ. Trước hết là bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ năm 2024 và nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành trong năm 2024. Trong quá trình triển khai thì bám sát vào các chuyên đề, trong đó có 5 nghị quyết chuyên đề mà Tỉnh ủy đã ban hành. Trong quá trình triển khai thì có sơ kết, đánh giá thường xuyên để đề xuất với cấp có thẩm quyền trong việc triển khai các nhiệm vụ về 5 nghị quyết chuyên đề này. Thứ 3 là triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã được báo cáo trong báo cáo tổng hợp thì đề nghị lãnh đạo các sở, ngành là thành viên UBND tỉnh thì tập trung chỉ đạo, gắn với trách nhiệm của mình trong này; cùng với UBND tỉnh thực hiện với quyết tâm cao nhất.”

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đề nghị tất cả các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định về quản lý vốn đầu tư công. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu: “Tôi đề nghị các sở, ngành; đặc biệt là: Sở Lao động Thương binh-Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương….gắn với chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục tham mưu và triển khai các biện pháp để bà con nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm, gắn với bà con thu hoạch nông sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương ngay trong ngày hôm nay để triển khai các văn bản cấp phát gạo cho các hộ dân, liên hệ với các địa phương cấp phát gạo cho bà con ổn định cuộc sống. Rà soát toàn bộ các chế độ chính sách, đặc biệt là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất. Rà soát từng địa phương một để nếu mà có là triển khai ngay để mọi người, mọi nhà đều được đón tết an toàn.”

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chúc lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đón một năm mới hạnh phúc và thành công.

Đoàn Bình – Ksor Tuối

