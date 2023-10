Quyết liệt xử lý các các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15-8 đến 15-10-2023, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, đáng chú ý là người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tăng cao.

Chỉ trong 4 ngày (từ ngày 29-9 đến ngày 2-10-2023), Tổ công tác số 3 của Bộ Công an gồm 12 đồng chí phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an thị xã An Khê, Ayun Pa, Tp. Pleiku và huyện Chư Prông đã tổ chức kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn, test nhanh ma túy đối với trên 1.900 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông, qua đó phát hiện, lập biên bản 171 trường hợp vi phạm, gồm 39 ô tô và 131 mô tô vi phạm. Đặc biệt, đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy và 1 trường hợp lái xe ô tô khách sử dụng giấy phép lái xe ô tô giả.

Người vi phạm tại thị xã An Khê chia sẻ “Đi làm về vui quá anh em uống 6 lon bia à. Đang còn điều khiển xe được mà. Mình bị thổi phạt thì mình chấp nhận thôi.”

Đáng chú ý, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện không ít trường hợp có thái độ bất hợp tác, thậm chí thách thức, chống đối, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để đo nồng độ cồn.

Có nhiều trường hợp khi phát hiện chốt kiểm tra từ xa đã quay đầu xe bỏ chạy, cá biệt có trường hợp liều lĩnh rồ ga, tổng thẳng vào tổ công tác. Đa số những trường hợp này đều bị lực lượng Công an hóa trang, mật phục, áp chế ngăn chặn, đưa về chốt kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Ngô Sỹ Tuấn Anh – Phó Trưởng Phòng, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết “Việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm nâng cao ý thức người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là chấp hành việc “đã uống rượu bia không lái xe”. Công tác này cần được lực lượng Công an các cấp tổ chức thường xuyên hơn để tạo tính răn đe, ngăn chặn các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. ”

Sau 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 12.000 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng; tước 830 giấy phép lái xe; tạm giữ 44 xe ô tô và 1.671 xe mô tô./.

Lê Ánh PX03, Gia Lai

