Quyết định về việc điều chỉnh phân loại lại đơn vị hành chính thuộc thị xã An Khê

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 1165 về việc điều chỉnh phân loại lại đơn vị hành chính của phường An Phước, An Tân và phường Ngô Mây thuộc thị xã An Khê.

Theo đó, Quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính thuộc thị xã An Khê cụ thể như sau: Phường An Phước, phường An Tân và phường Ngô Mây thuộc thị xã An Khê là đơn vị hành chính loại II. Bãi bỏ việc phân loại đơn vị hành chính của phường An Phước tại Quyết định số 415/QĐ – UBND ngày 5/9/2020, phường An Tân tại Quyết định số 442/QĐ – UBND ngày 13/9/2007, phường Ngô Mây tại Quyết định số 314/QĐ – UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã An Khê và Chủ tịch UBND các phường An Phước, An Tân, phường Ngô Mây thuộc thị xã An Khê và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lệ Xuân – Xuân Huy

