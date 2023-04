UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 17 Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định này quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (sau đây gọi chung là đất công). Để tách thành dự án độc lập, các khu đất công phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí: Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500), quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Liền khu, liền thửa, không bị chia cắt bởi các thửa đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Có ít nhất một mặt tiếp giáp đường giao thông hiện trạng là đường cấp I trở lên hoặc có quy hoạch đường giao thông cấp I trở lên. Về quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập: Đối với các dự án có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại dịch vụ và công trình đa năng, tổ hợp cho mục đích kinh doanh tại các phường, thị trấn: Tỷ lệ diện tích đất công từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000 m2 . Đối với các dự án có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại dịch vụ và công trình đa năng, tổ hợp cho mục đích kinh doanh tại các xã: Tỷ lệ diện tích đất công từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.500 m2 . Đối với các dự án còn lại: Tỷ lệ diện tích đất công từ 50% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 2.000m2./.

