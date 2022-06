Quốc hội thảo luận về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng nay ( 03/6), dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Sau khi Quốc hội nghe hai tờ trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đại biểu phát biểu thể hiện rõ quan điểm, đi thẳng vào vấn đề phân tích ngắn gọn, có phương án đề xuất cụ thể.

Phát biểu thảo luận tại hội trường về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, các đại biểu đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về các Báo cáo của Bộ Công an, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Các đại biểu cho rằng dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam sẽ cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân yên tâm cải tạo, cố gắng lao động, học tập để sửa đổi lỗi lầm, trở thành người có ích khi tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội. Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thông qua sẽ tác động tích cực đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, giúp phạm nhân có cơ hội tiếp cận môi trường lao động thực tế, tăng cường kỹ năng, trình độ lao động, có thêm kinh tế để trang trải cuộc sống, thuận lợi để tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Để triển khai Nghị quyết có hiệu quả, các ý kiến đại biểu cũng đề nghị Chính phủ giao cho công an kịp thời rà soát các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, có ngành nghề phù hợp, hợp tác với trại giam, chủ động đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo khu quản lý giam giữ phạm nhân an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức, lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài xảy ra.

BT Ngọc Hà – Trần Thi

Lượt xem: