Quả ngọt trên núi Đá Lửa

Tại khu vực núi Đá Lửa ở thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ trước đây sản xuất kém hiệu quả. Nhưng với sự cần cù, nỗ lực, cố gắng làm ăn, siêng học hỏi kinh nghiệm sản xuất và được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều nông dân ở xã Cư An đã thành công với mô hình trồng cây ăn quả trên khu vực núi Đá Lửa. Liên tiếp mùa “quả ngọt” ở núi Đá Lửa đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhiều nông dân bền bỉ vượt khó, dám nghĩ dám làm.