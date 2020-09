Qua khảo sát phần lớn người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đều hài lòng với dịch vụ hành chính công của Công an tỉnh

Nhằm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ hành chính công của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức phát phiếu điều tra xã hội học để thu thập ý kiến. Theo đó, tiến hành khảo sát 08 lĩnh vực, đồng thời lựa chọn 04 đơn vị trực thuộc, 17 Công an các huyện, thị xã, thành phố và các xã có nhiều người dân, tổ chức liên hệ giải quyết thủ tục hành chính để đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đánh giá dựa trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đưa ra của Công an tỉnh đạt 6.650/7.528 lượt, chiếm tỷ lệ 88,33%. Trong đó, cấp tỉnh người dân, tổ chức đánh giá hài lòng với 3.205/3.628 lượt đánh giá, chiếm tỷ lệ 88,34%; Cấp huyện: người dân, tổ chức đánh giá hài lòng với 2.518/2.756 lượt đánh giá, chiếm 91,36%; Cấp xã: người dân, tổ chức đánh giá hài lòng với 927/1.144 lượt đánh giá, chiếm 81,03%. Kết quả điều tra cũng cho thấy: Chưa có người dân đánh giá không hài lòng hoặc rất không hài lòng về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an các đơn vị, địa phương. Qua khảo sát, người dân cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để lực lượng Công an nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành, như: Cần mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận với các cơ quan giải quyết TTHC; tiếp tục đơn giản hóa các TTHC cho người dân; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC…./.

Thiên Thanh, Phi Long

