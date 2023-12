PSN Đak Pơ nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Đak Pơ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực. Việc xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng nông thôn, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển kinh tế – xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài, huyện Đak Pơ đã chủ trương tập trung cao độ, cả hệ thống chính trị thực hiện kiên trì, bền bỉ. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc huy động nguồn lực, đóng góp công sức để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Để tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, bên cạnh việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM, huyện Đak Pơ đã phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo NTM ở các xã phát huy sự chủ động, sáng tạo hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học – kỹ thuật áp dụng vào sản xuất – kinh doanh; thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất để nâng cao hiệu quả.

Ông Đinh HVư – Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: Trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã được quan tâm đầu tư về các hạng mục công trình phục vụ sản xuất; hướng dân bà con trong sản xuất; hỗ trợ phân bón mía mỳ; triển khai đa dạng hoá sinh kế cho bà con nông dân, hỗ trợ bò heo sinh sản để người dân mở rộng phát triển sản xuất.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, các ban, ngành đoàn thể và chính quyền địa phương tại huyện Đak Pơ đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình sản xuất mới; đa dạng hoá cây trồng theo hướng hàng hoá, góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình cho người dân.

Ông Nguyễn Công Thư- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ chia sẻ: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, trong đó mô hình giống lúa mới BD R27 vừa qua năng suất cao, chất lượng gạo đảm bảo; ngoài mô hình gióng lúa thì mô hình heo đen triển khai 3 xã khôi phục nguồn gen và chăn nuôi đem lại hiệu quả; ngoài ra trung tâm hỗ trợ giống cây ăn quả góp phần tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Anh Đinh HVức- Người dân xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ tâm sự: Mình được huyện hỗ trợ giống heo đen để nhà mình nuôi. Nuôi heo đen thì cho ăn sắn, ăn mỳ nên dễ nuôi. Khi trước mới đầu mình nuôi 3 con, bây giờ đẻ thêm 7 con nữa rồi, heo nhiều và khi lớn bán sẽ có tiền, mình rất vui…

Hiện nay, toàn huyện Đak Pơ có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã: Tân An, Hà Tam, Cư An và Phú An. Để tiếp tục nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, địa phương từng bước hình thành các vùng sản xuất rau, cây ăn quả chuyên canh, chú trọng xây dựng các chương trình, dự án phát triển các loại rau an toàn theo hướng VietGAP, và các mô hình cây ăn quả chất lượng cao.

Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì huyện đã có kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể…trong quá trình thực hiện thì được sự chỉ đạo của các cấp và đồng lòng nhân dân, và sự hỗ trợ của đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn nên đã đem lại hiệu quả, thay đổi diện mạo vùng quê và nâng cao đời sống người dân… Địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc đưa các giống mới cây trồng vật nuôi vào sản xuất chăn nuôi mới vào sản xuất. Cùng với thế mạnh về cây mía cây mỳ thì hiện nay địa phương có thêm lợi thế xây dựng rau gắn với sản phẩn đồng thời xây dựng thêm các sản phẩm Ocop để nâng cao thu nhập cho người dân…

Để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, huyện Đak Pơ huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục triển khai hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chú trọng những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Hình thành các vùng chuyên canh cây mía, mỳ, cây lúa nước và rau màu dựa trên các vùng có công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ sang đầu tư kiến cố hóa chuồng, trại chăn nuôi theo hướng hàng hoá, phấn đấu xây dựng huyện Đak Pơ đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

Ngọc Ánh-Minh Trung.

