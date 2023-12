Phường An Phú, thị xã An Khê triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo năm 2023

Thực hiện Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, UBND phường An Phú, thị xã An Khê đã triển khai dự án hỗ trợ bò sinh sản cho 2 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo và 02 hộ gia đình có người khuyết tật tại Tổ dân phố 3, 8, 15; đồng thời bàn giao bò cho 5 hộ thuộc đối tượng tham gia dự án.

Bò bàn giao cho các hộ đều là bò lai sinh sản, khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng và đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tiêm phòng do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê cấp. Đối với việc triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, trong năm 2023 từ nguồn vốn được phân bổ là trên 99 triệu đồng, phường An Phú đã hỗ trợ bò sinh sản cho các gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, phường An Phú đã hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn Dự án 2, Tiểu dự án 1 – Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trong năm 2023./.

Lệ Xuân – Thanh Sáng

Lượt xem: