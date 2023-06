Phường An Phú (thị xã An Khê) hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo

Vừa qua, UBND phường An Phú, thị xã An Khê đã tổ chức Lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Trần Thanh Tùng cư trú tại Tổ 14, phường An Phú là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.