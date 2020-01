Phỏng vấn ông Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế Gia lai về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại Trung Quốc. Tính đến sáng nay ( 28/1), tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận trên 2.900 người mắc bệnh, trong đó tại Trung Quốc có trên 2.860 trường hợp mắc, 82 người tử vong. Hiện Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng có dịch viêm phổi cấp do virus corona mới. 25 trường hợp trong số đó đã loại trừ do nhiễm các tác nhân khác. Như vậy, hiện tại Việt Nam đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị cho 38 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp dương tính với virus Corona là người Trung Quốc hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam nào nhiễm bệnh. Dịch bệnh đang lan nhanh tại Trung Quốc trong khi Việt nam có đường biên giới dài với Trung Quốc, só lượng người qua lại lớn, nhất trong những ngày tết. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn để bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân. Hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là các ngành chức năng và 63 tỉnh, thành trên cả nước. Để thông tin đến quý vị và các bạn về công tác chủ động phòn chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, PV Đài PT-TH Gia lai đã phỏng vấn ông Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.