Phòng bệnh Covid – 19 cho người cao tuổi

Dịch Covid – 19 gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất ở người lớn tuổi. Nguyên nhân được cho là do người cao tuổi bị suy yếu hệ thống miễn dịch, sức đề kháng của nhóm người này giảm hơn so với các nhóm tuổi khác. Covid-19 gây bệnh viêm đường hô hấp. Bệnh này sẽ tương tác với các bệnh nền, bệnh mãn tính ở người cao tuổi khiến cho việc điều trị bệnh sẽ phức tạp hơn nhiều. Do đó, việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh đối với người cao tuổi trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 là vô cùng quan trọng.