Phòng An ninh điều tra được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thưởng nóng

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa có buổi gặp mặt động viên, thưởng nóng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong điều tra phá án, bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án “Trần Quốc Khương cùng đồng bọn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku, ngày 7-9-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt 4 đối tượng liên quan, cư trú tại TP. Hà Nội để điều tra về hành vi “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là đường dây chế tạo, mua bán vũ khí rất lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan nhiều đối tượng, cư trú tại các tỉnh, thành trên cả nước. Việc điều tra, khám phá nhanh vụ án thể hiện sự mưu trí, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của Công an Gia Lai trong triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương trong tấn công, trấn áp tội phạm. Trong đó, Phòng An ninh điều tra là đơn vị chủ công, nòng cốt.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Rah Lan Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích xuất sắc của tập thể, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo, cấp ủy đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hơn nữa trong tham mưu xử lý hiệu quả, dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự; cùng Công an toàn tỉnh lập nên nhiều chiến công mới, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng, xây dựng đơn vị anh hùng”.

CTV Lê Ánh

