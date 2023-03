Phòng An ninh Chính trị nội bộ-Công an tỉnh khai mạc Giải bóng đá mini 5 người

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), chiều 24.3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai Khai mạc Giải bóng đá mini 5 người. Dự có lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có đội bóng tham gia giải…

Diễn ra trong 3 ngày (từ 24-26/3), Giải bóng đá mini 5 người do Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức năm nay quy tụ hơn 70 vận động viên đến từ 7 đội bóng tham gia tranh tài, gồm các đội: Phòng An ninh Chính trị nội bộ-Công an tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Báo Gia Lai; Đài phát thanh và Truyền hình Gia Lai, Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn–Gia Lai. Các đội bốc thăm chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết. 2 đội thắng trong trận bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết tranh chức vô địch.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu của cả 2 bảng A và B. Trong không khí phấn khởi, thắm tình đoàn kết, dưới sự cổ vũ của các cổ động viên đội nhà, các cầu thủ đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng hay, đẹp mắt… Giải bóng đá mini 5 người do Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức không chỉ là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống của đơn vị, mà còn góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết, phối hợp tốt hơn nữa giữa Công an tỉnh với các cơ quan, ban ngành của tỉnh trong các mặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tăng cường giao lưu, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị…/.

Song Nguyễn – Mạnh Hà

Lượt xem: