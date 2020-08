Phối hợp lực lượng xử lý xe dù tại thành phố Pleiku

Để chấn chỉnh tình trạng xe dù hoạt động bát nháo, gây mất trật tự an toàn giao thông tại thành phố Pleiku mà Đài PT-TH Gia Lai đã phản ánh, hiện Thanh tra giao thông tỉnh đang phối hợp chặt với lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an thành phố Pleiku tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại nhiều tuyến đường nội thị, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Qua thực hiện nhiệm vụ, rất nhiều trường hợp xe không có phù hiệu, hết hạn đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chạy vòng vo đón khách không đúng nơi quy định đã bị phát hiện, xử lý.