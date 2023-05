Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê, thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành Văn bản số 48, trong đó đề nghị:

Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê, thông tin, báo cáo tình hình TTATGT, số liệu TNGT đảm bảo thời hạn báo cáo và mốc thời gian chốt số liệu, nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, TNGT liên quan xe khách, TNGT làm bị thương nhiều người được dư luận quan tâm. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện báo cáo TNGT theo Văn bản số 2276 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ, đồng thời gửi báo cáo cho Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh để theo dõi, tổng hợp; báo cáo hằng ngày và báo cáo tổng hợp trong các dịp cao điểm lễ, tết đảm bảo thời hạn và mốc thời gian chốt 2 số liệu theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Sở Y tế chỉ đạo báo cáo thông tin nạn nhân, tình trạng sức khỏe nạn nhân được cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, TNGT liên quan xe khách, TNGT làm bị thương nhiều người được dư luận quan tâm bằng phương thức nhanh nhất để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị và tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân. Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, quan tâm thực hiện công tác thông tin, báo cáo đảm bảo thời hạn và mốc thời gian chốt số liệu theo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất quy định tại Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình để thống kê, báo cáo kịp thời tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý.

