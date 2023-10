Phối hợp các lực lượng quyết liệt xử lý nồng độ cồn

Với mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn những tháng cuối năm 2023, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác đặc biệt và phối hợp với Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện nhiệm vụ. Riêng tại tỉnh Gia Lai, những ngày qua, Tổ công tác số 3 của Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường trọng yếu.