Tin liên quan

Nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771 – 2021), 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống đa (1789 – 2021) và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò đá” sẽ được tổ chức vào ngày 15/2, nhằm ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Cụm di tích An Khê Trường, thuộc Quần thể di tích lịch sử – văn hoá Tây Sơn Thượng đạo, sáng nay (27/1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm cùng một số thành viên đã đi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị tại thị xã An Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các thành viên đã đến kiểm tra thực địa tại địa điểm tổ chức Lễ tại Cụm di tích An Khê Trường, thuộc Quần thể di tích lịch sử – văn hoá Tây Sơn Thượng đạo đang được trùng tu, tôn tạo. Dự án có tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; được triển khai từ đầu tháng 7 năm 2020 đến nay đã có 3 hạng mục đã hoàn thành, gồm: trùng tu, tôn tạo An Khê Đình; cải tạo ao sen và hệ thống phòng cháy, chữa cháy và cấp nước; còn lại 3 dự án đã cơ bản hoàn thành là: Nhà thờ Tam Kiệt; vườn mai Tam Kiệt; xây mới ao sen; riêng hạng mục cổng, quảng trường hiện đã hoàn thành được 80% khối lượng.

Theo báo cáo của thị xã An Khê và một số ngành thành viên, hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đang được khẩn trương thực hiện. Về kịch bản tổng thể chương trình đang tập trung xây dựng và sớm hoàn tất để trình UBND tỉnh thẩm định; công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh đến với Nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận. Đối với các hoạt động trong phần lễ và phần hội do địa phương phụ trách cũng đang được thị xã An Khê triển khai theo đúng kế hoạch.

Qua đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ: Đây là sự kiện lớn của tỉnh, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch để xây dựng An Khê thành vùng động lực phía Đông của tỉnh; do đó, đề nghị các ngành, thị xã An Khê nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần chuẩn bị kỹ lưỡng và linh hoạt, khẩn trương hoàn tất các điều kiện để tổng duyệt chương trình vào ngày 8/2 nhằm ngày 27 tháng Chạp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu: “Tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm của chúng ta phải thật cao; tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để hoàn thành nhiệm vụ mà tỉnh giao vì đây là một lễ trọng, một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của tỉnh. Với thời gian gấp rút và với tiến độ thì tôi mong các đồng chí cùng chia sẻ, cùng tháo gỡ và cùng có cơ chế làm việc nhanh để giải quyết. Đi khảo sát sáng nay thì tôi thấy sự cố gắng của An Khê rất lớn và tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa vì đây là sự kiện quan trọng của tỉnh đặt tại An Khê thì cũng là vinh dự tự hào cho các đồng chí. Và qua đây cũng tăng cường xúc tiến, quảng bá để đưa hình ảnh của Gia Lai, của An Khê lên vị thế mới và cũng quảng bá hình ảnh trong phát triển du lịch sau này cũng như phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nhất là An Khê xây dựng vùng kinh tế động lực”.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị đối với việc xây dựng kịch bản, chương trình tổng thể cần bám sát vào lịch sử nhà Tây Sơn và tham vẫn ý kiến của thị xã An Khê. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên các phương tiện của Đài PT-TH tỉnh, báo Gia Lai, các trang mạng xã hội; tiến hành trang trí tạo cảnh quan Khu di tích; đồng thời, huy động các nguồn lực đảm bảo tốt nhất các điều kiện về hậu cần, khánh tiết, công tác phòng chống dịch Covid-19, an ninh trật tự, phục vụ cho buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp và đảm bảo các điều kiện cho công tác tuyên truyền, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Gia Lai./.

Đức Hải, Minh Trung

