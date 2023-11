Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì cuộc họp về việc nghe các ngành, địa phương báo cáo các giải pháp xử lý kiến nghị cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Chư Sê

Sáng nay (13.11), tại UBND huyện Chư Sê, đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về việc nghe các ngành, địa phương báo cáo các giải pháp xử lý kiến nghị cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Chư Sê.

Tại cuộc họp, Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê nêu những khó khăn về tài chính của đơn vị, không có tiền để thanh toán các khoản nợ; lãnh đạo Công ty cho rằng tiền trong tài khoản của đơn vị bị mất, tài khoản của Công ty bị khóa, tiền nước của người dân nộp vào không rút ra được và không biết mất đi đâu, chính vì vậy, không có tiền để thanh toán tiền điện và nhiều khoản nợ khác của đơn vị. Về vấn đề tài khoản của Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê bị khoá, lãnh đạo Cục Thuế Gia Lai đã giải thích rõ, theo quy định tại điều 125 Luật Quản lý thuế, đơn vị kinh doanh nợ thuế quá 90 ngày thì sẽ bị cưỡng chế và phong toả tài khoản. Do Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê nợ thuế quá hạn, nên Cục Thuế Gia Lai đã áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản theo quy định và cưỡng chế trích tiền từ tài khoản là 68 triệu đồng và hiện tại Công ty vẫn còn nợ thuế 105 triệu đồng. Về việc thông báo ngừng cung cấp điện, lãnh đạo Điện lực Gia Lai cho biết, Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê sử dụng điện do Điện lực Chư Prông cung cấp và Công ty nợ tiền điện tháng 9 và tháng 10/2023 là 83 triệu đồng; ngành Điện đã tạo điều kiện gia hạn trễ nộp tiền 3 lần cho đơn vị và lần cuối là ngày 10.11 nhưng đến nay Công ty vẫn chưa thanh toán; Điện lực Gia Lai yêu cầu sau cuộc họp hôm nay, Công ty phải nộp tiền, tối thiểu phải thanh toán tiền điện tháng 9, tiền nợ tháng 10 sẽ gia hạn thêm; về việc Công ty đề nghị ngành Điện hạ giá điện xuất mức thấp nhất là 1.100 đồng/KW, thì Điện lực Gia Lai không đủ thẩm quyền vì ngành điện thực hiện theo quy định chung của Chính phủ và Bộ Công Thương. Về việc Công ty cho rằng tài khoản tại ngân hàng bị mất, đại điện Công an huyện Chư Sê cho biết đây không có dấu hiệu của tội phạm và Công an khẳng định là số tiền này bị trừ do ngành Thuế cưỡng chế trích tiền từ tài khoản do nợ quán hạn là đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, một số kiến nghị của Công ty cũng đã được các sở, ngành và chính quyền địa phương giải đáp; đồng thời các ngành chức năng nhắc nhở Công ty cần nắm rõ các quy định của Nhà nước và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai rất hoan nghênh những doanh nghiệp đầu tư tại Gia Lai, trong đó có Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê, nhưng tất cả doanh nghiệp đều phải thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, theo hợp đồng kinh doanh chứ không có cơ chế xin cho, mọi hoạt động đều phải tuân thủ theo đúng pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Chư Sê ngay trong ngày hôm nay kiểm tra việc thu hộ tiền nước của người dân thì nộp ngay vào tài khoản của Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê. Liên quan vấn đề tiền điện, Điện lực Gia Lai thông tin 11h trưa nay cắt điện thì gia hạn hết trong ngày hôm nay, tạo điều kiện để Công ty cung cấp nước phục vụ người dân. Về việc Công ty báo cáo về tình hình thua lỗ của đơn vị và xin giảm những khoản nợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tất cả các công ty cấp nước trên địa bàn tỉnh đều thực hiện cùng một cơ chế, Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê kinh doanh thua lỗ thì phải tự xem xét lại mình; Công ty phải cùng chính quyền huyện Chư Sê rà soát lại, đưa ra giải pháp để mở rộng diện cung cấp nước và nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước trên địa bàn, để việc kinh doanh từng bước nâng cao hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê và các đơn vị liên quan cần kiểm tra làm rõ và giải quyết những vướng mắc, tất cả thực hiện theo quy định của Nhà nước; nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương do có liên quan đến vấn đề cung cấp nước thì UBND tỉnh sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

Ngọc Ánh – Phi Long

