Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với thôn Chư Ruồi Sul, xã Kông Htok, huyện Chư Sê

Sáng nay, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Chư Ruồi Sul (đọc là Chư Ruồi Sun), xã Kông Htok, huyện Chư Sê về tình hình kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng đi có đại diện một số ban, ngành của tỉnh.

Với tinh thần cởi mở, chân thành, đồng chí Rah Lan Chung đã lắng nghe đại diện thôn Chư Ruồi Sul báo cáo sơ bộ tình hình kinh tế – xã hội của thôn cũng như nêu lên những khó khăn đang tồn tại. Theo đó, hiện nay, đời sống của người dân trong thôn vẫn còn nhiều khó khăn với khoảng 130 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm gần 45% tổng số hộ trong thôn. Hiện thu nhập của người dân còn thấp, hoàn toàn dựa vào sản xuất nông nghiệp, tuy vậy, bà con vẫn đang lúng túng trong việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi. Việc thiếu mương dẫn nước đến cánh đồng, hệ thống điện thắp sáng ở một đoạn đường chưa có, một số tuyến đường nội thôn chưa được đầu tư, thiếu nước sạch… đang gây ra nhiều khó khăn trong việc sản xuất cũng như đời sống của nhân dân. Đặc biệt, nhiều hộ dân tộc thiểu số cũng đang gặp khó về vấn đề bảo hiểm y tế, điều kiện cho con cái học hành.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hà – Bí thư Huyện ủy huyện Chư Sê đã giải đáp một số thắc mắc và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các đề nghị của bà con để trình lên cấp trên xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh, trong bối cảnh thôn còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao thì nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay đó là phải làm sao nâng cao đời sống của bà con cả về vật chất lẫn tinh thần. Cùng với đó, hệ thống chính trị của thôn cần chú trọng xây dựng chi bộ thôn trong sạch, vững mạnh. Liên quan đến vấn đề Đại hội Chi bộ gắn với việc bầu thôn trưởng phải đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của thôn. Phó Bí thư Tỉnh ủy rất vui mừng khi trong điều kiện còn nhiều khó khăn, con em trong thôn rất chịu khó và ham học. Do đó, người dân cần tiếp tục cố gắng khuyến khích, tạo điều kiện cho con em học hành. Đối với hệ thống chính trị thôn, xã, thậm chí là ở cấp huyện phải tập trung vận động khuyến khích người dân nâng cao năng suất và giá trị của cây lúa, đảm bảo an ninh lương thực cũng như thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, hiệu quả. Cần nắm vững tình hình an ninh chính trị, nắm vững số người dân đi làm ăn xa, các hộ gặp khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các quy định về xây dựng nông thôn mới cần đánh giá cho đúng, tránh việc chạy theo hình thức. Về vấn đề bảo hiểm y tế cho nhân dân, cần bố trí một phần kinh phí, tính toán từ các nguồn kinh phí hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế cho một số hộ dân khó khăn trong làng.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 hộ nghèo và tặng thôn Chư Ruồi Sul 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Trong buổi sáng, đồng chí Rah Lan Chung tiếp tục làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok, huyện Chư Sê. Thông tin chi tiết về buổi làm việc sẽ được phản ánh chi tiết trong bản tin tiếp theo.

Ngô Thanh – Huy Toàn

Lượt xem: 2