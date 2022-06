Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok, huyện Chư Sê

Đảng ủy xã Kông Htok cần tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế làm việc, đồng thời cần có sự chủ động, tích cực, quyết liệt hơn trong thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, quyết tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok, huyện Chư Sê vào sáng nay (1/6). Cùng đi có đại diện một số ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, xã Kông Htok có 6.340 nhân khẩu/1.365 hộ, có 3 dân tộc sinh sống tại 6 thôn, làng. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 57% tổng số hộ dân toàn xã. Buổi làm việc đã ghi nhận nhiều khó khăn, tồn tại cũng như ý kiến, kiến nghị của hệ thống chính trị xã Kông Htok về các vấn đề như: việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết biến đổi thất thường, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp bấp bênh, vấn đề việc làm tại địa phương để giảm thiểu tình trạng người dân đi làm ăn xa, vấn đề tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của đồng bào DTTS khi không còn được nhà nước hỗ trợ, khó khăn trong vấn đề thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch HĐND xã, đề nghị xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho làng Dơ Nông Ó, vấn đề khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Chư Sê đã giải đáp nhiều vướng mắc cũng như xử lý một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực của hệ thống chính trị xã Kông Htok trong thời gian qua khi lãnh đạo địa phương gặt hái được nhiều kết quả. Trong đó, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, xã đã đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy vẫn còn nhiều trăn trở đối với địa phương, nhất là khi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao, đời sống của người dân, nhất là bà con DTTS vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị, Đảng ủy xã Kông Htok cần đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc. Trong đó, cần nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời xác định rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, hướng về nhân dân để từ đó có những việc làm cụ thể, quyết liệt nhằm nhanh chóng giải quyết những vấn đề đang tồn tại. Đặc biệt, đối với những khó khăn đang đặt ra tại địa phương, nhất là đối với công tác giảm nghèo, hệ thống chính trị xã Kông Htok cần phải vào cuộc quyết liệt và có những việc làm hết sức cụ thể, chi tiết. Đối với vấn đề mua BHYT cho bà con DTTS có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị huyện và xã cần chủ động, linh hoạt trong việc vận động các nguồn quyên góp, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, doanh nghiệp để giải quyết vấn đề này cho nhân dân. Đối với những khó khăn trong chủ trương thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh rất linh hoạt, không cứng nhắc trong việc thực hiện vấn đề này. Trước mắt có thể chấp nhận không nhất thể hóa nhưng về lâu về dài, địa phương phải thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, trong đó, cần chủ động công tác tạo nguồn ngay từ bây giờ. Đối với những kiến nghị về phụ cấp khi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã, đây cũng là trăn trở và đang được tỉnh nghiên cứu và sớm có đề xuất để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người kiêm nhiệm.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng xã Kông Htok 1 phần quà động viên khích lệ tinh thần.

Trước đó, đồng chí Rah Lan Chung đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Chư Ruồi Sul. Tại đây, sau khi ghi nhận nhiều vấn đề và ý kiến của thôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay đó chính là phải làm sao nâng cao đời sống của bà con cả về vật chất lẫn tinh thần. Phó Bí thư Tỉnh ủy rất vui mừng khi trong điều kiện còn nhiều khó khăn, con em trong thôn rất chịu khó và ham học. Do đó, người dân cần tiếp tục cố gắng khuyến khích, tạo điều kiện cho con em học hành. Đối với hệ thống chính trị thôn, xã, thậm chí là ở cấp huyện phải tập trung vận động khuyến khích người dân nâng cao năng suất và giá trị của cây lúa, đảm bảo an ninh lương thực cũng như thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, hiệu quả. Cần nắm vững tình hình an ninh chính trị, nắm vững số người dân đi làm ăn xa, các hộ gặp khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các quy định về xây dựng nông thôn mới cần đánh giá cho đúng, tránh việc chạy theo hình thức.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 hộ nghèo và tặng thôn Chư Ruồi Sul 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng./.

Ngô Thanh – Huy Toàn

