Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung khen thưởng chiến công của Công an thị xã An Khê

Chiều 13/01, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy đã đến chúc Tết và khen thưởng chiến công phá chuyên án “Tín dụng đen” và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Công an Thị xã An Khê.

Tại buổi chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã An Khê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã An Khê năm 2022 khi đã lập được nhiều chiến công rất xuất sắc và vinh dự là 1 trong 17 đơn vị của tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đặc biệt mới đây, ngày 29/12/2022, sau gần 02 tháng thu thập, củng cố chứng cứ, Công an thị xã An Khê đã quyết định phá chuyên án “tín dụng đen” cho vay lãi nặng che đậy qua hình thức giao dịch dân sự với lãi suất cho vay đến 240%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 1 tỷ đồng, bắt giữ 05 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ phục vụ cho công tác mở rộng điều tra. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một trong những hình thức phạm tội đã để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho biết thêm: việc đấu tranh với loại tội phạm này không phải là dễ vì đối tượng phạm tội hoạt động hết sức tinh vi, do vậy phương pháp điều tra, đấu tranh phá án trong Chuyên án này của Công an thị xã An Khê sẽ cần được nhân rộng trong toàn lực lượng Công an các địa phương trong tỉnh.

Để khen thưởng chiến công của Công an thị xã An Khê trong năm 2022, cũng như chuyên án “Tín dụng đen” vừa qua, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trao phần quà cùng số tiền thưởng 30 triệu đồng, động viên cán bộ, chiến sĩ. Dịp này, đồng chí cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới, chúc cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và lập nhiều chiến công hơn nữa trong thời gian tới./.

