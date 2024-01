Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long thăm, chúc Tết tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều nay (31/01), đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết tại Công an tỉnh Gia Lai và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài Chính và Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã gửi lời chúc mừng năm mới và động viên các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc biên giới trong dịp Tết Cổ truyền của dân tộc.

Thăm, chúc Tết tại Công an tỉnh Gia Lai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long bày tỏ vui mừng trước những chiến công của Công an tỉnh Gia Lai trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, những chiến công, những thành tích đã đạt được đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Năm 2023 phải nói rất tự hào khi tình hình an ninh chính trị của tỉnh Gia Lai đã được giữ vững. Trong đó, có sự đóng góp rất lớn của Công an tỉnh Gia Lai. Bước sang Xuân Giáp Thìn 2024, chúc tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh dồi dào sức khỏe, tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chúc các đồng chí và gia đình đón Xuân mới vui tươi, hạnh phúc vạn sự như ý.”

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cũng đề nghị, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng để giữ vững tình hình an ninh, bảo đảm cho nhân dân đón Tết an toàn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao phần quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã đến thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới, làm tốt công tác đối ngoại, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2023, tập thể Thường trực, BTV Tỉnh ủy đánh giá cao thành tích, kết quả của Bộ đội Biên phòng trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn an ninh biên giới; ngoài nhiệm vụ chính, các đồng chí tham gia vào công tác đối ngoại, tham gia công tác an sinh xã hội. Sang năm mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh chúc các đồng chí sang năm 2024 mạnh khỏe, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gửi lời chúc các cán bộ, chiến sĩ và gia đình có một mùa Xuân mới mạnh khỏe, thành công, vạn sự như ý.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao quà chúc mừng năm mới của tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ngọc Hà – Viễn Khánh – Phi Long

Lượt xem: