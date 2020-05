Phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL về các giải pháp nhằm tăng trưởng du lịch Gia Lai sau dịch Covid-19

Trong quá trình khôi phục các hoạt động nhằm duy trì và thúc đẩy kinh tế – xã hội thì các địa phương trong cả nước cũng đang hết sức chú trọng đến việc từng bước vực dậy ngành du lịch vốn chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19. Đối với tỉnh Gia Lai, nhiều kịch bản và giải pháp nhằm từng bước khôi phục, tạo điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách cũng được ngành du lịch tỉnh đặc biệt quan tâm. Xung quanh vấn đề này, PV Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở VH-TT& DL.

PV: Thưa ông, ngành du lịch là 1 trong những chịu tác động rất lớn từ dịch bệnh Covid-19, ngay sau khi Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh, cùng với cả nước, ngành du lịch Gia Lai có những giải pháp, kịch bản như thế nào nhằm từng bước khôi phục hoạt động du lịch của tỉnh?

Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL: Trong tháng 4, ngành du lịch Gia Lai bị ảnh hưởng nặng nề. Tất cả các cơ sở lưu trú đều giảm công suất, công ty lữ hành đều dừng hoạt động, doanh thu chỉ đạt 1 tỉ đồng với 1.000 lượt khách, bằng 3,2% so với cùng kỳ. Chúng tôi đã xây dựng kịch bản tăng trưởng nếu dịch Covid-19 kết thúc cuối tháng 5 thì chúng tôi dự kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng bằng năm 2019, nếu dịch kết thúc vào tháng 6 thì dự kiến doanh thu và lượng khách bằng 90% và giảm 10% so với năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi xây dựng 5 nhóm giải pháp, cụ thể: Xúc tiến du lịch giá rẻ cuối tuần tại Gia Lai bằng cách kêu gọi du khách vùng lân cận và các tỉnh lân cận và một số tỉnh có đường bay đến Gia Lai; tiếp tục tham gia liên minh kích cầu du lịch, đã khởi động từ tháng 2/2020 gồm 4 tỉnh: Gia Lai, Đak Lak, Phú Yên, Bình Định, chúng tôi đã gửi thông tin du lịch đến 100 doanh nghiệp trong liên minh này để báo rằng chúng tôi đã mở cửa các điểm đến vui chơi, các nhà hàng, khách sạn và cam kết Gia Lai là điểm đến an toàn, chúng tôi cũng giữ những mức giảm giá đã cam kết. Chúng tôi tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đặc biệt là trên mạng xã hội. Đặc biệt là theo dự kiến chúng tôi sẽ mời một số nhân vật nổi tiếng để quay video clip và quảng bá trên mạng xã hội, thông tin đại chúng. Chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc trưng để thu hút du khách như: Lễ hội văn hóa- du lịch Kbang; Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô ở huyện Ia Grai và tổng kết 15 năm không gian văn hóa cồng chiêng được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Lễ hội Hoa mùa vàng tại huyện Chư Prông, đặc biệt năm nay chúng tôi sẽ khôi phục lại lễ hội Hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đăng Ya./ Chúng tôi đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng của du lịch Gia Lai đường vào vườn quốc gia Kon Ka Kinh, đường vào khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và đường liên xã Chư Jôr, Chư Đăng Ya…

PV: Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển trong thời gian tới thì việc xây dựng các điểm đến an toàn cũng được đặc biệt quan tâm. Vậy ngành du lịch Gia Lai có kế hoạch như thế nào để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa hè này, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL: Chúng tôi đã họp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lưu trú, khuyến khích các doanh nghiệp trong thời gian nghỉ dịch thì nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo lại lao động – những việc mà trước kia chúng ta không có thời gian để làm. Dù hết dịch hay đang còn thì chúng ta vẫn phải đảm bảo khuyến cáo của Bộ Y tế về an toàn cho du khách khi đến với Gia Lai, đến với cơ sở lưu trú, đến với các điểm đến… Đối với công ty lữ hành thì chúng tôi thì khuyến cáo kiểm tra thông tin của du khách khi đến với Gia Lai, đặc biệt là du khách đã đi qua vùng dịch, những vùng có nguy cơ cao để có khuyến cáo nhất định nhằm hạn chế tối đa, đảm bảo an toàn cho du khách và nhân dân Gia Lai.

PV: Thưa ông, trong bối cảnh ngành du lịch Gia Lai có những khó khăn nhất định thì việc tạo những điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách được ngành chú trọng như thế nào để lôi cuốn khách đến với Gia Lai?

Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL: Sau đại dịch, tất cả các địa phương trong toàn quốc đều kích cầu du lịch. Đối với Bộ VH-TT&DL đã triển khai chương trình “Người Việt Nam ưu tiên đi du lịch Việt Nam”, chúng ta ưu tiên khách nội địa. Chúng tôi tăng cường các điểm hấp dẫn của du lịch Gia Lai, trong đó ưu tiên phát triển khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya, coi đây là điểm nhấn của du lịch Gia Lai; thứ 2 là Thác Phú Cường; điểm Thác Mơ… xây dựng tour hấp dẫn trên lòng hồ thủy điện Sê San, đồng thời khuyến cáo công ty Thủy điện Ia Ly có những sản phẩm mới ngoài tham quan thủy điện… Chúng tôi cũng cam kết trong phạm vi bán kính 40 km khi du khách đến với Gia Lai sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động, điểm đến đặc biệt so với các tỉnh lân cận.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi !

Thiên Thanh – Huy Toàn

Lượt xem: