Phát triển rau xanh theo hướng an toàn ở huyện Đak Pơ

Đak Pơ được xem là địa phương chuyên canh rau của tỉnh Gia Lai với diện tích trồng rau xanh hàng năm hơn 6.000 ha và đa dạng về chủng loại. Cung ứng một lượng lớn về nguồn rau cho thị trường các tỉnh/thành khu vực miền Trung; tuy nhiên trước những yêu cầu khắt khe về chất lượng rau xanh trên thị trường, người trồng rau trên địa bàn huyện cũng đã chuyển hướng và đẩy mạnh phát triển rau xanh theo hướng an toàn.

Gần 02 năm nay, gia đình ông Nguyễn Minh Ngọc ở thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ đã chuyển từ sản xuất rau xanh theo phương thức truyền thống sang hướng sản xuất an toàn, hữu cơ. Lợi nhuận về kinh tế cũng còn phải phụ thuộc vào thị trường và tùy từng thời điểm, thế nhưng hiệu quả trước mắt mang lại đó là năng suất rau xanh đạt cao, chất lượng sản phẩm đảm bảo với tiêu chuẩn của thị trường và một điều quan trọng đó là đảm bảo được sức khỏe cho chính người trồng rau bởi ít ảnh hưởng từ các loại phân bón hóa học.

Ông Ngọc nói: “Cây sú này ăn rễ trên nên cần phân hữu cơ, phân nước. Năng suất thì theo mùa vụ. Mùa vụ đây thì năng suất hơn; làm theo đạm, urê hay các loại phân bón lá thì thường làm thối rễ”.

Trình độ đầu tư thâm canh của nông dân cao, người dân có kinh nghiệm sản xuất và không ngừng tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong sản xuất nên năng suất, chất lượng rau xanh ngày càng cao, đáp ứng tương đối đầy đủ các chỉ tiêu quy định về sản phẩm rau an toàn. Hàng năm có từ 33 đến 66 mẫu rau xanh trên địa bàn huyện được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản của tỉnh lấy mẫu để phân tích chất lượng. Kết quả chỉ có từ 1,5 – 2,2% số mẫu rau vượt quá giới hạn tối đa cho phép về thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Nguyễn Văn Sứ – Xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cũng cho biết: “Theo như tôi thì cũng bỏ truyền thống làm theo rau an toàn này cho nó an toàn cho bà con tiêu dùng,chứ còn thấy làm theo kiểu truyền thống phân thuốc nhiều quá cũng độc hại quá”.

Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Phòng NN&PTNT cũng đang tham mưu cho UBND huyện, đặc biệt là 05 ha sản xuất theo hướng VietGap và 28 hộ tham gia đã cấp giấy chứng nhận, tập trung cho bà con sản xuất theo hướng VietGap.Vừa qua cũng phối hợp với Công ty Đồng Giao triển khai 02 sào trồng cây cải bó xôi (rau chân vịt) trên địa bàn xã Tân An và nếu thành công thì sẽ nhân rộng”.

Theo số liệu thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, đến thời điểm này, diện tích rau sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của huyện đạt khoảng 60ha và Đak Pơ cũng là địa phương nằm trong quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn của tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Theo đó, đến năm 2025, huyện Đak Pơ phấn đấu diện tích rau an toàn của địa phương đạt gần 300ha và đến năm 2030 sẽ đạt 500 ha. Đồng thời UBND huyện cũng đang xây dựng nhãn hiệu tập thể cho rau An Sơn; xem đó như là một điều kiện tốt để mở rộng, củng cố sản phẩm rau xanh trên địa bàn huyện, từ đó xây dựng một cách chắc chắn hơn vùng nguyên liệu rau ở địa phương, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp bền vững./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

