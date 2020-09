Phát triển hợp tác xã kiểu mới ở Gia Lai

Với nhiều chuyển biến tích cực nhằm đạt mục tiêu cơ bản là thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của hợp tác xã (HTX); trong 05 năm của giai đoạn 2015-2020, các HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; góp phần thúc đẩy sản xuất của địa phương, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Dưới tác động tích cực của quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XI về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX ở Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt với Chỉ thị số 09 ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển HTX trên địa bàn tỉnh, cùng với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển HTX trên địa bàn được xem là tiền đề và nhân tố tác động thuận lợi để các HTX ở địa phương từng bước đổi mới, phát triển và đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Trương Thanh Hoài – Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê nói: Để làm cho nhân dân, đặc biệt là những người đã từng tham gia các mô hình HTX kiểu cũ họ hiểu được tính ưu việt của HTX kiểu mới thì rất là khó. Chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc và cho đến nay các HTX đã được quan tâm một cách đồng bộ. Đó là được quan tâm tạo điều kiện cho tập huấn đội ngũ lãnh đạo như HĐQT,các Ban Giám đốc, các thành viên;sau đó là cho họ kết nối với các hội nghị,các sự kiện.

Tính đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh có 287 HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân với tổng vốn hoạt động 527 tỷ đồng, 17.624 thành viên tham gia, doanh thu bình quân khoảng 1,5 tỷ đồng/năm/HTX (tăng 197 HTX so với thời điểm cuối năm 2016). Chuyển đổi mô hình hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012, đến thời điểm này 265 trong tổng số 287 HTX trên địa bàn tỉnh đang hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới; trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp với 212 HTX đang hoạt động. Với lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cho sản xuất nông nghiệp; các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tăng hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó nhiều HTX đã và đang dần tiếp cận ứng dụng công nghệ cao, hướng đến sản xuất bền vững và cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng.

Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp dịch vụ An Phú Thịnh, xã An Phú, TP.Pleiku cho biết: “Định hình sản xuất kinh doanh của mình là vừa ươm giống để mà sản xuất và cũng vừa để phục vụ bà con nào cần nhu cầu ươm giống thì mình sẽ ươm giống. Đồng thời mình cũng sẽ mở rộng loại hình kinh doanh của mình chẳng hạn như ươm các loại giống hoa hỗ trợ cho bà con thực hiện rau an toàn”.

Liên kết để sản xuất, liên kết để tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực cho các HTX phát triển; tỉnh Gia Lai đã chú trọng phát triển HTX gắn với liên kết các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.Bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế, những năm qua, các HTX tiếp tục phát huy vai trò của mình trong giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận dân cư ở địa phương; góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Ông Nguyễn Văn Lý – Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Thuận lợi quá nhiều đi chứ, bởi vì trước đây nếu chưa vào HTX là bán không có người mua; thậm chí bán 15, 12 ngàn cũng không có người mua đến khi anh em tôi tập trung lại làm thành viên HTX liên kết với nhau. Mình bây giờ không liên kết với nhau thì không thể nào phát triển được”.

Công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi mô hình HTX cũng phải chuyển đổi để phù hợp với tình hình mới. Và để khắc phục những tồn tại của HTX nhằm thích ứng với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay thì việc tập trung phát triển các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh là nhu cầu tất yếu và cần thiết.Với những chủ trương, định hướng và giải pháp đã đề ra, Liên minh HTX tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, mỗi năm thành lập mới từ 20 đến 30 HTX; tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ cao đẳng, đại học đạt từ 35-40%; đáp ứng yêu cầu của tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới./.

Mỹ Tiến, Xuân Huy

