Phát triển đảng viên mới bám sát chỉ tiêu Nghị quyết

Bám sát mục tiêu phát triển từ 3% đảng viên mới theo như Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đăk pơ lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025 đã đề ra, Huyện ủy Đak Pơ coi trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên để bổ sung, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Cùng với đó là đảm bảo sự kế thừa, tăng sức chiến đấu cho Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đăk Pơ từng là điểm nóng về an ninh chính trị, khi tà đạo Hà mòn hoạt động làm đảo lộn đời sống của người dân. Công tác phát triển đảng có thời điểm bị chậm lại do thiếu nguồn, lực lượng đoàn viên thanh niên chất lượng không cao do nhận thức chính trị kém, trình độ hạn chế. Tuy nhiên sau khi đẩy lùi được tà đạo ra khỏi đời sống của người dân, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong nỗ lực xây dựng địa bàn trong sạch trở lại, củng cố, phát triển tổ chức đảng và tạo nguồn quần chúng ưu tú trong Nhân dân…Những năm năm gần đây, Chi bộ làng Kuk Kôn luôn hoàn thành các chỉ tiêu trong phát triển, xây dựng Đảng, mỗi năm có từ 1-2 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đó là những cá nhân ưu tú cả về lối sống và nhận thức chính trị.

Anh Đinh Văn Ban, làng Kuk Kôn, xã An Thành, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Tôi cũng học hỏi kinh nghiệm từ đảng viên đi trước để gương mẫu trong xóa đói giảm nghèo, tiên phong trong lối sống để có thể vận động được nhân dân, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và những điều đảng viên không được làm’.

Với những cách làm cụ thể phù hợp mỗi địa bàn, khu dân cư, Đảng bộ xã An Thành nhiều năm gần đây luôn là điểm sáng trong phát triển, củng cố tổ chức đảng tại huyện Đak Pơ. 5 năm vừa qua, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới luôn đạt 100% trở lên, 8/9 chi bộ đã xây dựng được chi ủy. Chỉ tiêu phát triển Đảng được quán triệt, phân bổ đến mỗi chi bộ, đảm bảo phát triển có lộ trình, có chất lượng, không ồ ạt, chạy theo số lượng.

Ông Đỗ Huy Dũng, Bí thư Đảng ủy xã An Thành, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Trong nhiệm kì đảng bộ xã phấn đấu phát triển mới 25 đảng viên, mỗi năm tầm 5 đảng viên. Chúng tôi đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên. Cũng rà soát đối tượng bộ đội xuất ngũ, hội viên, đoàn viên. Chúng tôi phấn đấu 100% cán bộ, người giữ vị trí trong hệ thống chính trị đều là đảng viên”.

Đảng bộ huyện Đak Pơ hiện có 1.765 đảng viên, sinh hoạt tại 37 chi, đảng bộ trực thuộc. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên được huyện ủy và cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng về số lượng, đi đôi với chất lượng, phát triển đảng vùng đồng bào DTTS, đảng viên nữ, đảng viên là quần chúng khu dân cư. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện phát triển 66 đảng viên, đạt gần 110% so với chỉ tiêu kế hoạch. 100% chi bộ có chi ủy, 65% trưởng thôn là đảng viên, 14,3% chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố.

Ông Cao Nhật Lam, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Để cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh, huyện ủy đã có nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện phát triển đảng viên được đúng chỉ tiêu. Năm đầu thực hiện Nghị quyết, chúng tôi đã đạt được 100% chỉ tiêu của năm là phát triển 3% đảng viên mới. Phát triển đảng viên tốt thì mới hoàn thiện được việc xây dựng cấp ủy và các mặt xây dựng đảng khác trong mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng”.

Nghị quyết Đảng bộ huyện Đăkpơ đề ra, hàng năm có 100% chi, đảng bộ xây dựng được kế hoạch thực hiện đạt chỉ tiêu công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, mỗi chi- đảng bộ đều phát triển ít nhất 1 đảng viên/năm, Đảng bộ huyện kết nạp 3% đảng viên. Những giải pháp hiệu quả thời gian qua cũng sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo chỉ tiêu trong cả nhiệm kì, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa bền vững trong tổ chức đảng.

Ông Cao Nhật Lam, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Pơ, Gia Lai nê : “Một số chi bộ, chi ủy vẫn còn đang lơ là trong xây dựng nguồn. Giải pháp của chúng tôi là phải cụ thể, chỉ đạo sát hơn các nghị quyết về phát triển đảng. Khi sinh hoạt chi bộ cơ sở, chúng tôi đưa nội dung này vào chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong năm, gửi chỉ tiêu về Ban tổ chức. Chúng tôi chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ có nội dung về phát triển đảng viên”.

Những giải pháp trên là bước cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đăk pơ lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025, là cơ sở cho công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên trong toàn đảng bộ huyện được thực hiện tốt trong cả nhiệm kì hiện nay và những năm tiếp theo./.

Minh Lý, Ksor Tuối

