Phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số

Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó xây dựng nên những đội ngũ cán bộ- đảng viên trẻ trở thành “hạt nhân” chính trị góp phần đưa các nghị quyết, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước đến với người dân.

Là một đảng viên trẻ, đồng thời cũng là một người cán bộ đoàn gương mẫu, trách nhiệm, ở tuổi 30, anh Him đã được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn làng Wet. Bằng sự tâm huyết, nhiệt tình của tuổi trẻ, anh Him đã thường xuyên cùng với các đảng viên trong chi bộ bám nắm địa bàn tuyên truyền, vận động bà con và thanh niên lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, triển khai nhiều hoạt động mạnh mẽ góp phần thay đổi nhận thức suy nghĩ của bà con. Dù còn trẻ, nhưng anh Him đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của các đảng viên trong chi bộ và tình cảm quý mến, nể phục của bà con nhân dân.

Anh Him- Làng Wet, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cho biết: “Là một đảng viên trẻ, được Đảng giao phó nhiệm vụ, được bà con tín nhiệm thì rất vinh dự. Tôi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân. Tôi sẽ quan tâm đến bà con nhiều hơn nữa, đặc biệt trong việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng cán bộ trẻ”.

Được tổ chức Đoàn tin tưởng, dìu dắt, tạo điều kiện phấn đấu, trưởng thành để đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự của nhiều đảng viên trẻ. Đặc biệt, đối với các đảng viên thanh niên người dân tộc thiểu số được kết nạp vào Đảng lại càng vinh dự và thuận lợi hơn. Bởi họ là người tại chỗ, trưởng thành từ các phong trào ở cơ sở nên sâu sát thực tế, gần gũi, gắn bó, hiểu rõ tâm tư của bà con. Khi được tổ chức tin tưởng giao phó, thì các đảng viên đã phát huy được tính gương mẫu đi đầu, đóng góp thiết thực vào các hoạt động của địa phương.

Anh Đinh Văn Quý – Bí thư Chi đoàn làng Nú 2, xã Ia Chía, huyện Ia Grai cho biết: “Vừa là Phó Bí thư chi bộ vừa là Bí Thư chi đoàn, bản thân đang còn trẻ, được Đảng giao nhiệm vụ, thì bản thân sẽ cố gắng hết mình để noi gương cho thế hệ trẻ. Sẽ phát huy hết vai trò của mình để vận động đoàn viên thanh niên vào tổ chức đoàn từ đó từng bước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, hướng dẫn đoàn viên phát triển vào Đảng”.

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Thực tiễn đã khẳng định nguồn lực của Đoàn bổ sung cho Đảng là rất dồi dào. Trong những năm qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ các phong trào đã phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn giới thiệu trên 3.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, gần 1.400 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đồng thời, triển khai, nhân rộng các mô hình phát triển Đảng trong địa bàn dân cư, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển Đảng trong trường học… Thông qua phong trào, đã tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều “hạt giống” có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Chị Ksor H’Biên – Xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa nói: “Là Đảng viên trẻ tôi rất vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của đảng, bản thân tôi sẽ cố gắng rèn luyện lập trường, tư tưởng vững vàng và tổ chức nhiều hoạt động tổ chức công tác đoàn tại địa phương”.

Mỗi người khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đều mang trong mình những hoài bão, lý tưởng tốt đẹp là mong muốn được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Đảng, của quê hương. Lý tưởng đó đã và đang thôi thúc biết bao thế hệ trẻ phấn đấu trở thành đảng viên. Môi trường đoàn thực sự là nơi để thanh niên có cơ hội cống hiến, trưởng thành và thể hiện bản lĩnh chính trị của mình. Chính đảng viên trẻ, đặc biệt là đảng viên người DTTS là những người có sức truyền cảm hứng lớn lao, có ảnh hưởng tích cực và góp phần củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhâm Dung, Minh Trung

