Phát huy truyền thống vẻ vang lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cách mạng, với những thay đổi về mô hình tổ chức và các tên gọi khác nhau, song lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ luôn nêu cao ý chí quyết tâm, chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, đến thời điểm này, với hơn 145 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang hoạt động hiệu quả với hơn 30.000 lượt quần chúng Nhân dân tham gia đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Đơn cử như trước đây, tình hình an ninh trật tự tại làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là thường xuyên xảy ra tình trạng thanh niên trộm cắp, gây rối trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cơ sở đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội”. Và sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt và thu hút ngày càng nhiều thanh niên địa phương tham gia.

Đại úy Nguyễn Bình Nguyên – Trưởng Công an xã Hà Tây, huyện Chư Păh cho biết: “Sau 1 năm đi vào hoạt động thì mô hình đã thu hút được rất nhiều thành viên tham gia, đặc biệt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã bổ sung được thêm 20 thành viên tham gia. Hiệu quả đặc biệt quan trọng đó là vấn đề vi phạm pháp luật, tội phạm không xảy ra ở làng như là: tội phạm trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản và đặc biệt là không có trường hợp nào vi phạm về an toàn giao thông đường bộ bị xử lý vi phạm hành chính”.

Chỉ tính riêng 5 năm qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức 14.479 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát động quần chúng bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật giao thông, phòng, chống cháy nổ, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống trốn, xâm nhập với 2,4 triệu lượt người dân tham gia. Tổ chức hơn 1.000 lượt “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”, thu hút 44.800 lượt người dân tham gia; phát 680 phiếu khảo sát lấy ý kiến Nhân dân. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp hơn 12.700 tin báo có giá trị về tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình ANTT… góp phần ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, đối tượng phạm tội; vận động, truy bắt được hơn 600 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi 74 súng quân dụng, 345 súng săn, 1.619 súng tự chế, hơn 13.000 viên đạn các loại, 863 công cụ hỗ trợ, hàng ngàn vũ khí thô sơ. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở được huy động tham gia cùng Công an toàn tỉnh truy vết nhanh, triệt để hơn 6.300 F1, 41.000 F2 liên quan đến các ca nhiễm trong cộng đồng; tham gia bảo đảm ANTT tại 81 chốt chặn, khu vực phong tỏa, 86 khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế; hỗ trợ đưa hơn 23.000 người đi cách ly tập trung…Với những thành tích trên trong công tác, đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được Bộ Công an, UBND tỉnh, các cấp, ngành trong tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Thượng tá Trần Sơn Đại Huynh – Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, lực lượng xây dựng phong trào xin hứa sẽ quyết liệt, triển khai nghiêm túc những mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để triển khai có hiệu quả các mặt công tác xây dựng phong trào. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, công an các đơn vị, địa phương đánh giá đúng, sát tình hình, dự báo, đề xuất các giải pháp, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết trong nội bộ đơn vị, cấp ủy, lãnh đạo, toàn thể cán bộ, chiến sỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng các nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Định kỳ và thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các mặt xây dựng phong trào để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thường xuyên sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào; làm tốt công tác tham mưu cho giám đốc chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Động viên khen thưởng cá nhân, tập thể đã làm tốt công tác xây dựng phong trào thời gian qua”.

Ngày 16/6 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường 55 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cảm thấy vinh dự khi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ tận tình của nhân dân; từ đó góp phần giúp lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

