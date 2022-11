Phát huy trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong chuyển đổi số

Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XVI) về chuyển đổi số đặt ra chỉ tiêu: Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai nằm trong nhóm các tỉnh khá của cả nước; kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP của tỉnh; góp phần tăng năng suất lao động hàng năm từ 5-10%; hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm này, người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh phải phát huy cao nhất quyết tâm, tinh thần trách nhiệm. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho từng cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp chung tay xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là chỉ đạo của đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai tại Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU được UBND tỉnh tổ chức vào chiều 25.11. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho rằng: Chuyển đổi số là một việc khó nhưng là xu hướng tất yếu khách quan, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Chính vì thế, cả hệ thống chính trị, người đứng đầu các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh phải tiến hành khẩn trương, kiên trì, liên tục; kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, các ứng dụng và dữ liệu số đã có, đi đôi với đổi mới sáng tạo, thường xuyên tổng kết, đánh giá để có những bước đi phù hợp tiếp theo. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số trong từ cơ quan, đơn vị, địa phương; Xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, giải pháp cụ thể và khả thi, phát huy trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu về chuyển đổi số. Hàng năm, căn cứ vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 04 và Chương trình hành động của UBND tỉnh; các đơn vị, địa phương cần lựa chọn các nhiệm vụ phù hợp nhu cầu cấp thiết của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế… để ưu tiên triển khai trong Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương. Cần quan tâm xây dựng và sử dụng hiệu quả các dữ liệu số và các nền tảng số; trong đó cần đặc biệt chú ý việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư và định danh điện tử theo Đề án 06 của Chính phủ; cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch đô thị…

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trương Hải Long đề nghị các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh vận động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng số, đồng thời phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Từng bước phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; đồng thời phổ biến các kiến thức về công nghệ số cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt với các phương thức thuận lợi, an toàn, an ninh. Tạo niềm tin và thói quen ứng dụng các công nghệ số, giao dịch điện tử, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh ở người dân, doanh nghiệp; đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị theo hướng hiện đại. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số và Chương trình hành động của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tin tưởng: Với nhận thức đúng về Chuyển đổi số, quyết tâm cao và các giải pháp trọng tâm đề ra tại Hội nghị, các cấp, các ngành của tỉnh sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo bước đột phá trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai trong thời gian đến.

Đoàn Bình – Huy Toàn

Lượt xem: 103