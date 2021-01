Phát huy hiệu quả của camera và ánh sáng an ninh ở xã Ia Bă, huyện Ia Grai

Mô hình camera và ánh sáng an ninh chính thức đi vào hoạt động tại làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai từ tháng 10/2020. Không chỉ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, mô hình còn đem lại nhiều hiệu quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, đi lại, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và lực lượng Công an, mô hình camera và ánh sáng an ninh tại làng Út 2, xã Ia Bă nhận được sự tham gia ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và 146 hộ dân của làng. Bên cạnh sự ủng hộ kinh phí của các doanh nghiệp, mỗi hộ dân trong làng còn tham gia đóng góp 50.000 đồng; đối với những hộ nghèo, hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn thì không phải đóng góp kinh phí.

Ông Chu Văn Sòi – Trưởng thôn làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai cho biết: “Việc lắp camera, ánh sáng là tiêu chí phát triển nông thôn mới. Chúng tôi sau khi họp quân dân chính thống nhất xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn ủng hộ kinh phí và người dân đóng góp tiền làm con đường xanh, hàng rào, điện ánh sáng và camera để phục vụ cho bà con được thuận lợi”.

Hiện nay, ngoài 5 camera công cộng được lắp đặt tại các nút giao thông trọng yếu và khu vực giáp ranh có đông người qua lại, 37 bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời cũng đã được lắp đặt tại 3 cụm dân cư của làng Út 2, xã Ia Bă với tổng kinh phí hơn 87 triệu đồng. Khi các trang thiết bị này được lắp đặt đồng bộ không chỉ góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, mà còn giúp người dân thuận lợi và yên tâm trong sinh hoạt, đi lại hàng ngày, nhất là vào ban đêm.

Chị Nguyễn Thị Tư – Làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai nói: Từ ngày có camera thì làm cũng yên tâm hơn, người lạ vào trộm cắp có camera quay thì yên tâm hơn. Nói chung từ ngày có đèn đường, dân cũng đỡ lo lắng hơn.

Ông Rơ Chăm Bat – Làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho bà con trong làng mình có đèn, điện sáng, bảo vệ an ninh trật tự, càng ngày càng phát triển hơn”.

Được biết, những hình ảnh do camera ghi lại trên địa bàn làng Út 2 được kết nối về Công an xã Ia Bă, Công an huyện Ia Grai và điện thoại thông minh của các thành viên tổ tự quản của làng. Ngoài các camera công cộng, còn có 19 camara do người dân tự lắp đặt, sẵn sàng chia sẻ thông tin, dữ liệu với lực lượng chức năng. Nhờ vậy đã giúp các lực lượng Công an địa phương nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở.

Trung tá Nguyễn Tấn Lan – Trưởng Công an xã Ia Bă, huyện Ia Grai nhận xét: “Từ khi làng Út 2 thành lập mô hình, trong năm vừa qua, Ban an ninh Nhân dân thôn và tổ an ninh đã trao đổi với lực lượng Công an 22 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ sở và xử lý ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, bất ngờ trong các tình huống về an ninh trật tự. Từ mô hình của làng sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lắp đặt camera và bóng đèn để phục vụ lưu thông trên toàn tuyến xã. Được sự chỉ đạo của UBND xã, chúng tôi đang lập kế hoạch tiếp tục triển khai ở làng Chư Yố, thôn Chư Hậu, làng Dun De, trước tiên là triển khai các điểm giao thông trọng điểm, điểm ra vào làng” .

Với những lợi ích thiết thực đem lại, mô hình camera và ánh sáng an ninh đã giúp người dân làng Út 2 nói riêng và xã Ia Bă nói chung thuận lợi trong sản xuất, sinh hoạt, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ngay tại cơ sở. Mô hình này còn góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh,sạch, đẹp, an toàn, qua đó nâng cao đời sống của người dân trong xây dựng Nông thôn mới./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Lượt xem: 6