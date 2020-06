Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện gần 140 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 10 vụ và 24 đối tượng.

Trong đó có 37 vụ sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm; 4 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 96 vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng… Qua công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ hơn 113.800 gói thuốc lá ngoại các loại; 647 kg pháo… Hiện đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 28 vụ với 65 bị can; tạm đình chỉ 12 vụ với 7 bị can và đang tiếp tục điều tra 46 vụ với 57 bị can. Ngoài ra còn phát hiện và xử lý 30 vụ với 31 đối tượng về hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy phép kinh doanh./.

