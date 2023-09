Phật giáo Gia Lai tổ chức Lễ kỳ siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2567-Dương lịch 2023

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567-Dương lịch 2023; sáng nay, ngày 03/9/2023 (nhằm ngày 19/7 năm Quý Mão), tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỳ siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn và chư hương linh bách tánh quá vãng. Dự lễ có đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị của tỉnh cùng chư tôn đức và đông đảo đồng bào phật tử trong tỉnh.

Lễ kỳ siêu được thực hiện với các nghi thức niệm Phật cầu gia bị, dâng hoa cúng dường và dâng lời tưởng niệm. Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện chính quyền cùng đông đảo phật tử đã thực hiện nghi thức cầu nguyện, tưởng niệm chư vị anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, của đất nước. “Đền ơn đáp nghĩa” vẫn luôn là nét đẹp, là truyền thống văn hóa từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam; và lễ kỳ siêu mỗi mùa Vu Lan là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự đền ơn, đáp nghĩa, báo hiếu đối với những người có công với Tổ quốc; là dịp để chúng ta cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong các cuộc đấu tranh trường kỳ chống ngoại xâm, dựng nước và giữ nước của dân tộc; qua đó nêu cao tinh thần yêu nước, tôn vinh những tấm gương anh hùng bất khuất đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cho nền độc lập tự do của đất nước hôm nay và mai sau. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc; nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm phải sống, lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước./.

Mỹ Tiến – Minh Trung

Lượt xem: