Phập phù mùa hoa Tết

Những ngày này ghé thăm các vườn hoa tết chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ một không khí đang rất nhộn nhịp bởi hình ảnh bà con đang tất bật, tỉ mỉ chăm sóc từng chậu hoa để kịp cung cấp ra thị trường, phục vụ người dân vui Xuân đón Tết. Đan xen với niềm vui chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch hoa Tết mới thì nhiều nhà vườn cũng không khỏi lo lắng về sức mua, giá cả năm nay liệu có thuận lợi hay không? Vì so với mọi năm thì năm nay tình hình kinh tế khó khăn hơn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh Covid – 19. Phóng sự thực hiện tại một vùng chuyên trồng hoa Tết thuộc phường Hoa Lư, thành phố Pleiku.

Tính đến nay thì bà Ngô Thị Kim Phương thuộc tổ 9, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku đã có 13 năm gắn bó với công việc trồng hoa nên cũng đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa Tết. Vì vậy, năm nay tuy thời tiết lạnh và kéo dài nhưng chị Phương cho biết, điều đó thật sự không đáng lo nhiều vì những loại chủ lực như hoa cúc có thể can thiệp, xử lý tùy theo tình hình thời tiết để đảm bảo hoa nở đẹp, đúng thời điểm. Điều mà chị Phương và nhiều nhà vườn khác đang lo lắng là sức mua và giá cả chưa biết thế nào? Với dự báo ban đầu nhiều khả năng lượng tiêu thụ năm nay sẽ giảm do tình hình kinh tế của người dân gặp khó khăn, nên số lượng hoa trồng năm nay giảm hơn so với các năm trước.

Bà Phương chia sẻ: “Năm nay thời tiết ổn định, bông lên tốt. Nhưng mà sợ giá cả thị trường do kinh tế năm nay bị thất, nên không biết tiêu thụ ra sao? Nhà chị làm giảm hơn, Cúc giảm 150 chậu, hoa nhỏ cũng giảm, mấy năm làm 3 – 4 ngàn chậu, năm nay còn 3 ngàn”.

Theo chia sẻ của các nhà vườn, đến thời điểm này, lượng khách đến đặt hàng vẫn còn khá rải rác, không như những năm trước giờ này khách hàng đã chốt chắc chắn về số lượng. Vì vậy, hiện tại các nhà vườn vẫn đang giữ mức giá bán bằng so với năm trước mặc dù lượng hoa giảm hơn nhiều.

Chị Lâm Thị Vân, Tổ 9, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cũng nói: “Nhà vườn thì vẫn ổn định giá nhưng khách hàng đi mua thì chưa thấy nhiều, chỉ vài người lác đác, không như mọi năm. Mọi năm giờ này họ đi hỏi mua sỉ nhiều lắm. Nói chung cũng lo lắng, bạn hàng thì có nhưng nhiều khi đến phút cuối Covid xảy ra họ nói không bán thì mình cũng lo, nên chưa cũng biết được”.

Ông Lâm Văn Thứ, Tổ 9, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku bày tỏ: “Tình hình năm nay do Covid kéo dài, mọi người cũng đang lo lắng nhất là đầu ra. Bà con năm nay ai cũng sợ vậy nên bà con giảm số lượng khoảng 50%. Năm nay hoa đẹp thì đẹp hơn năm ngoái, mong muốn ủng hộ cho bà con”.

Rõ ràng những lo lắng của các nhà vườn là hoàn toàn có cơ sở. Vì kinh tế năm nay gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các đợt dịch Covid – 19 nên dự báo sức mua sẽ giảm vì người dân sẽ thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó hiện tại dịch Covid – 19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát bất cứ lúc nào. Lúc này điều quan trọng vẫn là nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa dịch Covid – 19 để đảm bảo đón mùa Xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc./.

