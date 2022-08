Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia BHYT

Qua thống kê của BHXH tỉnh Gia Lai, một số địa phương có từ hơn 91 đến 99% học sinh tham gia BHYT như: TP.Pleiku, các huyện: Đak Đoa, Đak Pơ, Krông Pa, Kông Chro và thị xã An Khê. Ngoài ra, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Pưh là 2 địa phương có tỉ lệ học sinh tham gia BHYT thấp nhất cả tỉnh.

Tính đến ngày 30/6/2022, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai đạt 86,57%, giảm 6,75% so với năm học trước và còn 13,43% tương ứng với gần 43.600 học sinh chưa được tham gia BHYT. Đối với khối Trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh đạt 92,27%, giảm 3,43% so với năm học trước và còn 7,73% học sinh chưa được tham gia BHYT. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo Quyết định 546 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025, năm học 2022-2023, ngành BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành ngành Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo, qua đó phấn đấu tất cả học sinh, sinh viên đều tham gia BHYT theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi khi không may bị ốm đau, tai nạn, đồng thời đảm bảo tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh./.

Thiên Thanh, Duy Linh

