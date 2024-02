Phân công trực và báo cáo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu vận tải và trực bảo vệ cơ quan dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện Công văn số 3558 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải phân công trực và báo cáo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phục vụ nhu cầu vận tải và trực bảo vệ cơ quan dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 08/02 đến ngày 14/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn) như sau: