Nông dân trồng rau Đak Pơ lo lắng cho sản xuất trước tình hình mưa bão

Áp thấp nhiệt đới đã và đang gây mưa lớn và mưa trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Gia Lai. Trong vài ngày qua và đặc biệt là từ chiều tối ngày 06/10 đến cuối ngày 7/10, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã có mưa to, thậm chí là rất to và kéo dài, làm ảnh hưởng cũng như gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của người dân. Ghi nhận của PV Thời sự ngày 7/10 tại huyện Đak Pơ – địa phương có diện tích rau xanh lớn nhất tỉnh.

Mưa lớn và liên tục kéo dài trong 02 ngày qua đã làm cho 2,5 sào ớt đang trong giai đoạn trồng thử nghiệm theo phương pháp hữu cơ của thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát ở xã Tân An ngập nước và toàn bộ diện tích ớt cũng bị ngã đổ. Tranh thủ khắc phục thiệt hại bằng cách cột lại và gia cố thêm cây đỡ cho toàn bộ diện tích ớt này với hi vọng đảm bảo cho năng suất cũng như chất lượng của cây ớt trong vụ thu hoạch tới; tuy nhiên bà con nông dân cũng đang buồn và không khỏi lo lắng.

Anh Hà Văn Thành – Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Ngày hôm kia thì bắt đầu mưa và gió ngã hơn 80% cây ớt và ngày hôm qua thì bắt đầu cắm lại gần hoàn thành. Thì nói chung là thiệt hại bây giờ năng suất sẽ giảm hơn 1 nửa. Nói chung nếu mà mưa kéo dài trong vài ngày nữa thì cây sẽ chậm sinh trưởng lại và vấn đề về nấm bệnh trên trái ớt sẽ tăng cao gây thối trái, vàng lá và năng suất sẽ không cao”.

Được xem là “vựa rau” của tỉnh với diện tích gần 6.000 ha; những năm qua trồng rau xanh đã giúp bà con nông dân ở huyện Đak Pơ tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên sản xuất của bà con vẫn còn bấp bênh một phần vì giá cả còn phụ thuộc vào thị trường, mặt khác là phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Nghề trồng rau cũng may rủi, vì có năm thời tiết khô hạn, thiếu nước tưới, rau không đạt sản lượng; nhưng cũng có thời điểm, đặc biệt là ảnh hưởng của mưa bão như thế này cũng đứng ngồi không yên. Mưa liên tục trong mấy ngày qua, nhiều diện tích rau xanh của bà con ở các xã Tân An và Cư An bị úng nước, thu hoạch không được bao nhiêu.

Anh Võ Ngọc Tâm – Thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ cũng nói: “Mấy ngày nay mưa nhiều, nếu mà mưa như đây kéo dài thì rau hư hết. Thu hoạch mới được một nửa, còn một nửa chắc bỏ chứ hư hết”.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, đến thời điểm này vẫn chưa có thiệt hại nghiêm trọng đối với những diện tích rau xanh của người dân trên địa bàn; và với những diện tích rau bị ngã đổ, thiệt hại sơ, người dân đang tự khắc phục. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong những ngày sắp tới tiếp tục diễn biến bất thường và mưa lớn vẫn tiếp tục có thể xảy ra ở địa phương trên cả nước làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Với bà con trồng rau xanh ở huyện Đak Pơ, hi vọng lúc này đó là cầu mong mưa thuận gió hòa để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho gia đình./.

Mỹ Tiến, R’Piên

