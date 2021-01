Nông dân trồng ớt ở huyện Đak Pơ thu lãi lớn vì giá ớt cao

Giá ớt tại huyện Đak Pơ trong khoảng một tháng qua liên tục tăng cao và duy trì ổn định ở mức từ 90.000 đến 110.000 đồng/kg. Bà con nông dân trồng ớt tại địa phương đang thu lợi lớn vì đây là mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở Thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Pơ đang thuê 4 nhân công thu hoạch ớt vào độ chín trên diện tích hơn 4.000 m2. Bà Loan cho biết, bình quân một tuần hái 2 đợt ớt chín, mỗi đợt được khoảng 09 tạ. Thương lái mua tại ruộng với giá bình quân 90.000 đồng/kg, trừ chi phí đầu tư, gia đình có lãi khá.

Bà Loan cho biết: “Các mùa ớt mấy năm không có năm nào được giá như năm nay. Mà năm nay nó được 100.000 mà nó vẫn giữ nguyên 2,3 tháng trời. Mấy đợt nó lên 70 – 80 cũng được 2,3 ngày là nó tuột xuống liền. Cho nên so với mọi năm thì năm nay giá ớt cao, chuẩn. Gia đình làm được bao nhiêu đấy thấy cũng mừng.”

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Phượng cũng đang khẩn trương thu hoạch ớt chín đợt 2. Vào thời điểm chín rộ, trung bình 2 ngày hái ớt một lần; còn thưa hơn thì từ 4 – 5 ngày/lần hái được khoảng 300 kg. Đợt vừa qua, gia đình bán 1,5 tấn ớt tươi với giá bình quân 90.000 đồng/kg, thu về 135 triệu đồng. Theo ước tính, vườn ớt sẽ còn tiếp tục cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn ớt tươi nữa. Hiện, gia đình bà đã trồng và đang chăm sóc thêm khoảng 6.000 m2 ớt vụ Đông Xuân, dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tháng Giêng năm sau.

Bà Phượng nói thêm: “So giá thì giá cáo gấp mấy lần, nhưng chăm rất vất vả. Khi mình trồng xuống thì mùa mưa, nó rất là lạnh. Ớt con nó không phát triển được. Thứ hai nữa khi mưa nhiều lá bó bị luột đi, nó rụng hết; mình chăm sóc nó lại khó khăn hơn các mùa như mùa Đông Xuân. Ví dụ Tết xong vô vụ chính là mình trồng cây ớt nó dễ dàng hơn. Còn như mùa lạnh, mùa mưa vừa qua thì mình chăm ớt khó hơn. Nhưng năm nay nó lại được giá, thì đem lại hiệu quả cho người dân. Rất là phấn khởi.”

Vụ Mùa 2020, huyện Đak Pơ có khoảng 200 ha ớt. So với ớt chính vụ (ớt vụ Đông Xuân), thì vụ này cây ớt thường nhiễm bệnh và khó phát triển, năng suất cũng giảm một nửa so với vụ trước. Đối với cây ớt, nếu bán được với giá từ 15.000 đồng trở lên thì người dân đã có lãi khá. Do đó, để cây ớt phát triển bền vững, ngành Nông nghiệp huyện cũng đang phối hợp các địa phương khuyến khích, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất ớt theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã gắn kết với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến ớt để đảm bảo đầu ra ổn định khi mở rộng diện tích, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế./.

CTV Nguyễn Hiền – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)

