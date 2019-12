Nông dân trồng mía gặp khó khăn ngay từ đầu vụ

Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2019 – 2020. Do ảnh hưởng của nắng hạn vào đầu năm đã làm cho cây mía giảm mạnh năng suất, sản lượng. Dù phía doanh nghiệp đã có những hỗ trợ song người nông dân vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Những năm trước 2,5 ha mía này của gia đình ông Nguyễn Quốc Trọng ở thị trấn Đăk Pơ thu được trên 220 tấn song năm nay năng suất giảm hơn một nửa. Nguyên nhân là do trong giai đoạn mía phát triển gặp nắng hạn kéo dài, dù đã thu muộn gần một tháng nhưng nay cây mía mới chỉ cao hơn 1 m. Theo tính toán của ông Trọng, với giá thu mua 800.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường nếu trừ hết chi phí thì chỉ còn lãi vài triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Trọng- Thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, Gia Lai nói: “Mía của gia đình tôi năm nay chỉ đạt khoảng 50 tấn/ha; sau khi thuê côngchặt, chở đi thì gia đình chỉ còn 35.000 đồng trên một tấn; như vậy nếu tính hết chi phí trên đám đất này thì gia đình tôi chỉ lời trên 5 triệu đồng; đó là gia đình tôi còn so với nhiều nhà khác thì có thể năm nay không có lời”.

Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Tổng diện tích mía là trên 7.100 ha. Năm ngoái thì năng suất bình quân khoảng 70 tấn/ha nhưng năm nay do nắng hạn kéo dài năng suất chỉ đạt khoảng 50 tấn/ha, có đám chỉ còn khoảng dưới 40 tấn/gây nhiều khó khăn cho người nông dân. Phòng nông nghiệp đã đã thống kê và kiến nghị tỉnh hỗ trợ một phần cho người nông dân; đồng thời, đề nghị nhà máy Đường An Khê cùng đồng hành với người dân”.

Bắt đầu từ ngày 20/12, Nhà máy Đường An Khê chính thức bước vào vụ ép 2019 – 2020, chậm hơn 2 tuần so với vụ ép năm ngoái. Do nguyên liệu không có nên hiện mới chỉ tiến hành ép khoảng 6.000 tấn mía cây/ngày, bằng 1/3 so với tổng công suất của nhà máy. Để đồng hành cùng với nông dân trồng mía, nhà máy Đường An Khê đã triển khai các chính sách hỗ trợ từ giá thu mua đến chính sách đầu tư.

Ông Lê Văn Dương – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cũng cho biết: “Năm ngoái thì chúng tôi thu mua ban đầu là 700.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường tại ruộng; còn năm nay đã tăng lên 800.000 đồng/tấn thu mua tại ruộng. Điểm khác nữa là chúng tôi đang thử nghiệm việc hỗ trợ vận chuyển qua HTX và hiện thì người nông dân thu tiền bán mía về không phải lo chi phí cho việc vận chuyển nữa. Về phần chính sách đầu tư thì năm nay chúng tôi cũng tập trung đầu tư chi phí giảm khoảng 20% so với chi phí mà chúng tôi thực hiện tức là hỗ trợ không thu hồi và còn phần thu hồi sau 1 năm nhưng không tính lãi suất. Thứ 2 về công tác giống thì hỗ trợ cho nông nông dân tương đương 1 triệu đồng/ha”.

Tuy nhiên, qua trao đổi với một số nông dân thì dù giá thu mua cao hơn năm ngoái song đầu vụ mía khó đạt được 10 chữ đường. Mặt khác, năng suất giảm mạnh nên với mức hỗ trợ của nhà máy, người nông dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Và điều khiến người trồng mía lo lắng nữa là vào ngày 1/1/2020, Hiệp định Thương mại hàng hóa (ATIGA) có hiệu lực, dự báo sẽ làm cho ngành mía đường lại càng gặp nhiều khó khăn hơn./.

