Nông dân kỳ vọng vào niên vụ cà phê mới

Đối với người nông dân, không gì vui bằng một vụ mùa bội thu sau một năm vất vả chăm sóc, và với người trồng cà phê cũng vậy. Hiện Gia Lai đang bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2022-2023, với giá cà phê đầu vụ đang neo ở mức giá cao, người trồng cà phê kỳ vọng sẽ có một niên vụ cà phê được mùa, được giá, bù vào giá vật tư phân bón và tiền thuê nhân công thu hái cà phê. Phóng sự thực hiện tại huyện Đak Đoa, một trong những địa phương có diện tích trồng cà phê tương đối lớn trên địa bàn tỉnh.

Bắt đầu thu bói cà phê vào cuối tháng 10, gia đình anh Trần Viết An ở thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa cho biết: Do giá phân bón tăng cao nên vụ cà phê năm nay bên cạnh bón phân NPK, gia đình anh kết hợp bón thêm phân chuồng, nhờ vậy năng suất cà phê đạt hơn năm trước, cộng với giá cà phê đầu vụ đang dao động ở mức khoảng 8.000 đồng/kg cà phê tươi nên anh An kỳ vọng vụ cà phê năm nay sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Anh Trần Viết An,Thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa cho biết: “Năm nay với 3.000 cây cà phê của gia đình thu về được 10-12 tấn nhân. So với giá hiện tại thì giá cà phê cũng cao nên nên cũng ổn định, nếu tính ra thì tổng thu nhập 3ha của tôi thì được khoảng 400 triệu, sau khi trừ chi phí đầu tư thì với mức giá hiện tại cũng đủ trang trải cuộc sống và có vốn đầu đầu tư cho năm sau”.

Theo phản ánh của người trồng cà phê, do được đầu tư, cộng với thời tiết thuận lợi nên năng suất cà phê năm nay tăng từ 10-15% so với năm ngoái. Với hơn 28.000 ha cà phê, vụ thu hoạch năm nay, người trồng cà phê trên địa bàn huyện Đakđoa phấn khởi vì cà phê được mùa, được giá.

Anh Dưng, xã Trang, huyện Đak Đoa nói: “Giá cả trên thị trường thì năm nay cao hơn, năng suất cà phê của gia đình thì cao hơn. 1kg cà phê tươi 8.500 đồng/kg, như năm ngoái dầu vụ được hơn 7.000 đồng/kg. Năm nay giá cao hơn thì gia đình tôi và bà con nông dân phấn khởi hơn”.

Bên cạnh quan tâm đầu tư tăng năng suất thì hiện nay nông dân cũng đã chú trọng đến việc thu hái cà phê đảm bảo tỷ lệ quả chín để nâng cao chất lượng, giá trị cà phê. Hiện vụ thu hoạch cà phê tại nhiều địa phương bắt đầu vào chính vụ, người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh đang kỳ vọng giá cà phê sẽ ổn định, đảm bảo thu nhập để bù lại chi phí sản xuất tăng cao./.

