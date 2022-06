Nông dân Gia Lai phấn khởi bước vào vụ thu hoạch trái cây

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rộn ràng bước vào vụ thu hoạch các loại trái cây. Năm nay, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động giao thương, vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa, trong đó có mặt hàng nông sản đã trở lại bình thường thì việc tiêu thụ trái cây cũng trở nên thuận lợi hơn. Phóng sự ghi nhận tại huyện Ia Grai, một địa phương đang có trên 2 nghìn 600 ha cây ăn trái.

Năm nay, dù thời tiết không được thuận lợi, mùa mưa đến sớm hơn so với mọi năm, làm ảnh hưởng đến năng suất của cây chôm chôm. Thế nhưng, vườn chôm chôm của ông Đỗ Hùng Thắng, ở thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai dự kiến cũng sẽ mang về nguồn thu nhập không thua kém những năm trước, thậm chí là cao hơn. Theo chia sẻ của ông Thắng, bước vào đầu vụ, không chỉ giá chôm chôm tăng hơn so với năm trước mà việc tiêu thụ cũng gặp nhiều thuận lợi khi thương lái đã đến đặt cọc bao tiêu cả vườn. Theo tính toán của ông Thắng, dù vụ thu hoạch này, vườn chôm chôm hơn 3 sào của gia đình ông năng suất có giảm khoảng 2 tấn so với năm ngoái nhưng bù lại giá cao hơn nên lợi nhuận thu về vẫn đảm bảo.

Ông Đỗ Hùng Thắng, Thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai nói: “Giá cả năm nay, họ vào đặt 15 nghìn/kg tại vườn, đối với chôm chôm thường, chôm chôm Thái 25 nghìn đồng/kg. Nói chung là thương lái họ đến tận vườn để đặt cọc luôn/ Tiêu thụ sản phẩm đỡ lo, giá cả không sợ thất thường”.

Xã Ia Tô là vùng trồng chôm chôm nổi tiếng của huyện Ia Grai. Đây cũng là loại cây trồng đang được địa phương xúc tiến xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu để mở ra hướng phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với yêu cầu của thị trường. Với định hướng này, thời gian qua, huyện Ia Grai đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng, trong đó chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ vào sản xuất để hướng đến xây dựng sản phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.

Ông Lục Triển Vọng, Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Thôn cũng đã thành lập được tổ HTX cây ăn trái, Hội Nông dân cũng như xã cũng đã hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật. Năng suất, chất lượng đảm bảo. Năm 2021, riêng chôm chôm thu được khoảng 100 tấn.

Thời điểm này, ngoài chôm chôm, nông dân huyện Ia Grai cũng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Điều đáng mừng đối với bà con là việc tiêu thụ sầu riêng hiện khá thuận lợi khi các thương lái từ nhiều nơi đã tìm đến tận các nhà vườn để thu mua sản phẩm. Theo ghi nhận, không chỉ có thương lái trong tỉnh mà thương lái ở các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Bình Định và ở các tỉnh khu vực phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai cũng đang đến đây, tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp. Theo người dân, dù mới đầu vụ nhưng trung bình mỗi ngày, có hàng chục tấn sầu riêng được thương lái thu mua và vận chuyển đến các tỉnh, thành khác để tiêu thụ.

Ông Phạm Quốc Trưởng, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Sầu riêng, bà con phấn khởi, giá cả ổn định, thu mua tốt. So với các loại cây ăn trái khác thì sầu riêng vẫn tiêu thụ ổn định. Bà con rất phấn khởi, bây giờ dịch bệnh được kiểm soát rồi, nên việc xuất khẩu hàng hóa được thuận lợi nên bà con yên tâm thôi, sản phẩm bây giờ vẫn thiếu so với nhu cầu thu mua”.

Có thể thấy, những chính sách kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cùng các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ cũng như tỉnh Gia Lai triển khai đã mang đến hiệu quả cụ thể, tích cực. Điều này đã được thể hiện rõ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Giao thương, xuất khẩu hàng hóa thuận lợi giúp doanh nghiệp có nhiều đơn hàng hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nông dân dễ dàng tiêu thụ các mặt hàng nông sản của mình hơn. Với những tín hiệu lạc quan này, có thể tin rằng, một vụ thu hoạch trái cây đầy “vị ngọt” đang đến với nông dân Gia Lai./.

Ngọc Hà, Huy Toàn

