Nông dân duy trì sản xuất trong mùa dịch Covid – 19

Thời điểm này, cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì, tăng gia sản xuất nhằm đảm cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm cho thị trường và phòng chống dịch hiệu quả.

Những ngày này vẫn đang trong thời gian thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch Covid – 19, ông Nguyễn Thới trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa vẫn tranh thủ thời gian ra chăm bón, cào bồn, tưới nước cho vườn cà phê của gia đình. Và ông đã chọn cách đi làm một mình để đảm bảo các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Ông Nguyễn Thới, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Đi làm mà chỉ có một mình, không có người ở đây. Chỉ có vườn ông ở trong này thôi chứ ông không ra ngoài đường. Vợ con ông cũng ở nhà hết”.

Anh Nguyễn Văn Trực, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cũng nói: “Mình ở nhà chỉ có ra ngoài đây đi làm rồi về nhà thôi. Chứ đi làm ở đâu thì không có thể đi được”.

Bà con nông dân tại các vùng trồng rau trên địa bàn huyện Đak Đoa cũng nỗ lực vượt khó, cần mẫn bám đồng ruộng để sản xuất, đảm bảo cung cấp nguồn rau ra thị trường.

Nhanh tay nhổ những luống hành lá còn lại, anh Ngô Thanh Tuấn trú tại Thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho hay: Mùa này do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nên thay vì thuê nhân công các thành viên trong gia đình thực hiện việc mang khẩu trang ra đồng thu hoạch rau để có nguồn hàng giao cho thương lái. Mặc dù giá cả các mặt hàng rau có bị ảnh hưởng, song vẫn phải duy trì hoạt động xuống giống, chăm sóc, bón phân, để tránh thất thu.

Anh Ngô Thanh Tuấn, Thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa nói: “Trước tình hình dịch thì nhà tôi vẫn làm bình thường, vẫn xuống giống. Trong dịch đây thì rau bán cũng được giá, chỉ có hành là rẻ hơn do các hàng quán nhậu, phở đóng cửa nên bán rẻ nhất”.

Trên tất cả các cánh đồng, không có các tốp lao động sản xuất đông người, mỗi người dân ra đồng đều nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh. Theo phản ánh của người dân, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, thị trường tiêu thụ của các loại rau, củ, quả bị thu hẹp lại, nhiều mặt hàng giá cả cũng giảm xuống do các nhà hàng, quán ăn đóng cửa để phòng, chống dịch và nhu cầu tiêu dùng ít hơn rất nhiều so với bình thường. Dù khó khăn trong quá trình tiêu thụ, nhưng khắp các cánh đồng bà con vẫn lao động với tinh thần lạc quan, nỗ lực để gia tăng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường, không để dịch bệnh ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển kinh tế. Đồng thời, họ hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để hoạt động sản xuất, giao thương nhanh chóng ổn định.

Bích Thủy, Minh Trí

Lượt xem: 7