Nông dân Đak Pơ phấn khởi khi mía được mùa, được giá

Những ngày này, nông dân trồng mía trên địa bàn huyện Đak Pơ nói riêng, và khu vực phía Đông tỉnh nói chung đang vào vụ thu hoạch rộ, với niềm vui phấn khởi, bởi mía đạt năng xuất cùng với đó là công ty mía đường An Khê thu mua mía nguyên liệu ở mức cao.

Vụ mía niên vụ 2020-2021, bà con trồng mía tại địa bàn huyện Đak Pơ được Nhà máy đường An Khê thu mua tại ruộng ở mức 950 nghìn đồng/tấn (loại 10 chữ đường), tăng 50 nghìn đồng so với đầu vụ ép, cao hơn năm ngoái gần 150 nghìn đồng/tấn. Cùng với đó, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất, sản lượng cây mía có phần nhỉnh hơn nên bà con nông dân rất phấn khởi. Trung bình 1ha, sau khi trừ các chi phí, bà con nông dân thu lời từ 20 đến 40 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “So với mọi năm thì giá mía năm nay cao hơn. Do có mưa nhiều nên năng suất nó cũng ổn định hơn. Giá mía hiện nay tại ruộng buôn lái nó mua là 620 đồng 1 kg. Như vậy là giá cao. Mong cho Nhà máy đường, nhà nước giữ mức giá để cho bà con gặp may mắn và phấn khởi hơn.”

Giá mía nguyên liệu tăng được xem là tín hiệu vui đối với người trồng mía. Bởi, liên tiếp nhiều năm qua, giá mía nguyên liệu giảm đã khiến đời sống người trồng mía trên địa bàn huyện Đak Pơ gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Hồ, Thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Pơ cũng nói: “Giá nó hơn năm ngoái nhiều. Năm ngoái được có bốn mấy. Năm nay có khởi sắc hơn. Có thêm giá chút thì không biết có bền vững không. Trông cho nó lên cho bà con hưởng tí chứ”

Theo tìm hiểu, toàn huyện Đak Pơ có tổng diện tích mía là hơn 6.249 ha. Tính đến ngày trung tuần tháng 1 năm 2021, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được 1.071,7 ha, đạt 17,1% so với tổng diện tích. Năng suất ước đạt 674,3 tạ/ ha. Sản lượng đạt khoảng hơn 72 nghìn tấn.

