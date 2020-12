Nông dân An Khê tất bật cho mùa hoa Tết

Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn thị xã An Khê đang tất bật chuẩn bị cho mùa hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của tình hình chung của thị trường đã gây khó khăn cho người trồng hoa.

Là chủ nhiệm Nông hội hoa cây cảnh thị xã An Khê và là người có nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa song vụ hoa tết năm nay gia đình ông Đỗ Văn Hùng giảm số lượng hoa chỉ bằng khoảng 2/3 năm ngoái với hơn 5.000 chậu. Lý do là lo ngại về thị trường tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19; và cũng vì thế mà ông đã điều chỉnh số lượng hoa cũng như chủng loại để phù hợp với người tiêu dùng.

Ông Đỗ Văn Hùng, Phường Ngô Mây, thị xã An Khê cho biết: “Nhà tôi trước đây trồng 7.000 đến 8.000 chậu tất cả các loại và một số là tập trung vô các loại hoa cao cấp, như: Trạng Nguyên, Đỗ Quyên, hoa Sứ. Nhưng mà năm nay vì tình hình thu nhập của bà con nên tôi cũng điều chỉnh trồng một số loại hoa mi ni với giá thành từ 30.000 đến 50.000 đồng một chậu. Còn như hoa Ly mọi năm nhà trồng mỗi chậu là 5 cây thì giá thành cao nên khó tiêu thụ và khó cho người mua nên năm nay tôi điều chỉnh xuống còn 3 cây và giá thành bán còn từ 150.000 đến 180.000 một chậu để bà con có điều kiện mua hoa”.

Cũng như ông Hùng nhiều hội viên trong Nông hội Hoa, cây cảnh thị xã An Khê cũng giảm số lượng hoa trồng so với các năm trước. Mọi năm mùa hoa Tết ở thị xã An Khê các hộ dân trồng khoảng 100.000 chậu thì năm nay giảm còn khoảng 60.000 chậu; chủ yếu là hoa cúc và tập trung chủ yếu là ở phường Ngô Mây, An Tân và xã Song An. Theo phản ánh của các hộ trồng hoa vụ hoa từ khi xuống giống vào trung tuần tháng 8 đến nay liên tục phải chịu ảnh hưởng của các trận bão, áp thấp nhiệt đới nên việc chăm sóc rất khó khăn và làm tăng thêm chi phí đầu tư.

Anh Trần Chí Tâm, Phường Ngô Mây, thị xã An Khê chia sẻ: “Thời tiết năm nay là khó trồng hơn mọi năm, mưa bão nhiều đến thời điểm này vẫn còn ảnh hưởng áp thấp nên thời tiết lạnh và rất khó chăm sóc. Thông thường mọi năm tôi trồng 1.000 chậu này chi phí khoảng 70 triệu mà năm nay thời tiết khó khăn hoa bị bệnh nhiều nên chi phí tăng thêm 50% nữa”.

Bà Lê Thị Hạnh, Phường Ngô Mây, thị xã An Khê cũng nói: “Mọi năm thời tiết thuận lợi thì tôi trồng 400 chậu mà năm nay thời tiết rồi ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tôi giảm trồng lại còn khoảng 200 chậu. Mà năm nay mưa nhiều, hoa bị bệnh giờ đang chăm sóc, phun thuốc, bón phân cho kịp dịp Tết đây”.

Hiện nay, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới thời điểm xuất bán hoa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và trước điều kiện thời tiết như hiện nay, bà con nông dân thị xã An Khê đang tất bật chăm sóc đảm bảo cho cây hoa sinh trưởng, phát triển tốt để có những chậu hoa đẹp đưa ra thị trường phục vụ cho người dân vui Xuân, đón Tết./.

Đức Hải, Huy Toàn

Lượt xem: 6