Nỗ lực trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho năm học mới

Tiếp tục một năm học thực hiện mục tiêu kép: vừa học tập, vừa chống dịch, ngay từ đầu năm, Ngành GD – ĐT đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ này.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho kế hoạch năm học mới ít nhiều bị động. Tuy nhiên, mỗi bậc học, cấp học đã có những điều chỉnh linh hoạt để khắc phục tình trạng này. PS dưới đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này.

Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học mới được tích hợp với lớp tập huấn chuyên môn đối với bậc học mầm non. Và thay vì tổ chức trong hè, hoạt động này phải tổ chức trong tuần học thứ 2. Thời điểm đầu năm học mới, dĩ nhiên công việc bận rộn nhưng gần 200 học viên là chuyên viên phụ trách bậc học mầm non Phòng GD – ĐT các địa phương, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường mầm non trong toàn tỉnh đã tham gia hội nghị rất đầy đủ và nghiêm túc. Báo cáo viên đứng lớp theo đó cũng phải nêu cao tinh thần và trách nhiệm để hoàn thành nội dung bài giảng trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng GD Mầm non, Sở GD – ĐT Gia Lai cho biết: “Công tác bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn cho GV mầm non có sự thay đổi về thời gian. Tuy nhiên trong thời điểm đã bước vào năm học nên trên quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo, chúng tôi cũng cố gắng trên những nền tảng là chuyên đề đã tiếp thu ở Bộ sẽ triển khai một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh tài liệu có sẵn các báo cáo viên phải nhấn mạnh được những cái nổi bật, điểm mới để CBQL và GV các địa phương triển khai hiệu quả”.

Bậc học mầm non được xác định là bậc học nền tảng tạo tiền đề cả về thể chất và tâm thế cho trẻ để sẵn sàng bước vào các cấp học tiếp theo ở bậc phổ thông. Với vị trí quan trọng như vậy nên nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện nay không tránh khỏi những áp lực, nhất là với đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp nuôi dạy và chăm sóc trẻ. Theo đó, nội dung bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn trong năm học này cũng được bổ sung nhiều chuyên đề mới.

Cô giáo Trần Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường MN Hoa Phong Lan, thành phố Pleiku cũng cho biết: “Trong đợt tập huấn này Sở GD – ĐT có rất nhiều nội dung để triển khai ra cho các huyện thị, bên cạnh đó có một số chuyên đề cần được quan tâm như công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra phức tạp hiện nay, cụ thể là bữa ăn cho trẻ cần được quan tâm và bổ sung dưỡng chất ngoài thực đơn ăn hàng ngày phải thay đổi thực đơn phong phú, bổ sung Vitamin C để tăng sức đề kháng cho trẻ đối phó với dịch bệnh”.

Ngoài chuyên đề về chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng dịch bệnh cho trẻ mầm non, đợt tập huấn này còn tập trung nhiều nội dung đang rất được quan tâm như: chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hỗ trợ cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng với Chương trình GD phổ thông mới, nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phù hợp với bối cảnh địa phương…Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã nỗ lực hoàn thành các nội dung tích hợp trong hoạt động lần này để kịp thời triển khai trong thực tế dạy và học tại địa phương mình. Hi vọng sự linh hoạt và tinh thần quyết tâm này sẽ mang lại cho bậc học mầm non nói riêng và Ngành GD – ĐT Gia Lai nói chung một năm học mới thành công./.

