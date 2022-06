Nỗ lực sắp xếp mạng lưới trường, lớp học theo tinh thần Nghị quyết 19

Qua 3 năm triển khai thực hiện công tác rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đến nay, tỉnh Gia Lai cơ bản đạt yêu cầu và đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vì một vài lí do khác nhau nên một số địa phương chưa thể đạt được mục tiêu giảm số trường theo kế hoạch.

Theo đó, huyện Phú Thiện giảm 03 trong tổng số 39 trường; thị xã Ayun Pa chỉ giảm 01 trong tổng số 22 trường và thành phố Pleiku giảm 05 trong tổng số 66 trường. Đây là 3 địa phương chưa đạt được mục tiêu giảm 10% số trường theo kế hoạch tỉnh đã đề ra.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó cơ bản là do việc đầu tư tăng cường cơ sở vật chất của các địa phương gặp khó khăn; về nguyên tắc, khi đã sáp nhập sẽ chuyển toàn bộ trường hoặc điểm trường phải sáp nhập vào trường khác và sẽ mở rộng diện tích đất, đầu tư thêm cơ sở vật chất tại điểm trường sáp nhập hoặc bố trí cơ sở vật chất tại một khu đất mới để chuyển đến. Việc này ít địa phương thực hiện được do khó khăn về đất đai và nguồn lực tài chính . Cùng với đó, việc xã hội hóa một số hoạt động sự nghiệp, nhất là xã hội hóa bậc học mầm non và xã hội hóa buổi học thứ 2 đối với lớp học 02 buổi vẫn còn lúng túng do cơ chế chưa đồng bộ nên việc triển khai nhân rộng chưa được khả thi.

Thời gian tới, 3 địa phương này sẽ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra, góp phần sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên tinh gọn, hiệu quả trong toàn tỉnh./.

