Những tín hiệu tích cực từ mô hình Nông hội hoa, cây cảnh ở An Khê

Mô hình nông hội là một trong những phương thức để tập hợp nông dân nhằm hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ chính giữa những người nông dân với nhau, từ đó hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Và đây cũng là một trong những mô hình được tỉnh Gia Lai xác định làm động lực thúc đẩy phát triển các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn. Ghi nhận hiệu quả cũng như những tín hiệu tích cực của mô hình Nông hội hoa, cây cảnh thị xã An Khê sau một thời gian đi vào hoạt động.

Mô hình Nông hội Hoa, cây cảnh An Khê được thành lập vào đầu tháng 11 năm 2019. Với phương châm “Liên kết để phát triển”, ngay từ những ngày đầu thành lập, Nông hội đã tập hợp được đông đảo hội viên với trên 110 hộ gia đình có kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh ở địa phương tham gia. Qua 3 tháng hoạt động đã cho thấy những tín hiệu tích cực; các hộ hội viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, chăm sóc cây trồng.

Bà Lê Thị Hạnh – Phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Trước đây thì việc trồng hoa cũng bình thường song khi vô nông hội trồng hoa thì an hem trao đổi với nhau thì thấy hiệu quả hơn; và khi mình biết thì mình chia sẻ cho anh em trong hội để mọi người làm như mình cho nói hiệu quả hơn, tốt hơn”.

Ông Đỗ Văn Hùng – Chủ nhiệm Nông hội hoa, cây cảnh thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Cái thay đổi lớn nhất của bà con mình bây giờ là không có giấu dốt và đã mạnh dạn đưa ra anh em trao đổi với nhau về cách chăm sóc trong thời vụ này để đưa ra loại thuốc nào hợp lý hơn, rồi chăm sóc như thế nào thì chi phí đỡ hơn và cây hoa tốt hơn. Cái thứ 2 nữa là trước kia mạnh ai, nấy bán và bây giờ anh em có sự chia sẻ; giả sử như khách hàng vào mua hoa của mình mà chưa tiêu thụ được thì sẵn sàng giới thiệu cho anh chị em ở gần bên để tiêu thụ.”

Thị xã An Khê có khoảng 10 ha hoa và đa phần người dân trồng theo thời vụ, chủ yếu phục vụ trong dịp Tết. Thị trường đầu ra chủ yếu là ở các địa phương lân cận. Chính vì thế mà sau khi thành lập, Nông hội Hoa, cây cảnh đang liên kết với một số đơn vị, địa phương để tìm đầu ra ổn định và nâng tầm, hướng đến xây dựng thương hiệu hoa An Khê.

Ông Đỗ Văn Hùng – Chủ nhiệm Nông hội hoa, cây cảnh thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi liên kết 2 vấn đề; thứ nhất là liên kết với công ty ở tỉnh An Giang giới thiệu hạt giống và kỹ thuật để mình ươm trồng; thứ 2 nữa là sẽ liên kết với TP.Hội An và Đà Nẵng để giới thiệu sản phẩm. Muốn thế thì phải có sản phẩm và sau Tết thì chúng tôi sẽ cử 1 đoàn đi vào lại An Giang, Đồng Tháp một lần nữa để học về kinh nghiệm và về trồng thí nghiệm tại địa phương mình xem cây nào phù hợp với khí hậu của mình. Và chúng tôi cũng đang muốn trước nay bà con tranh thủ làm để thu nhập thêm dịp Tết và bữa nay là các ngành khác sẽ là ngành phụ của ngành hoa”.

An Khê là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương tập trung triển khai thực hiện để thúc đẩy nền kinh tế phát triển đó là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển cây rau, cây hoa, cây ăn quả và cây dược liệu. Và những tín hiệu tích cực từ mô hình nông hội được xem là hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Bí thư Thị ủy An Khê, Gia Lai đánh giá: “Bước đầu thì chúng tôi nhận thấy là mô hình này đem lại nhiều hiệu quả tích cực; người dân ngồi lại được với nhau, tập hợp được nhiều nông dân lại cùng với nhau. Khi họ có cùng một chí hướng, cùng có một sở thích, những mối quan tâm; bước đầu chúng tôi thấy rất là tích cực và đang được nông dân An Khê hưởng ứng và đây cũng là cơ sở, tiền đề để chúng tôi liên kết trong sản xuất nông nghiệp”.

Mô hình nông hội được xem là hướng đi mới mang nhiều tín hiệu tích cực để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển ở Gia Lai phát triển một cách bền vững./.

Đức Hải, R Piên

Lượt xem: 4